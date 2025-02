Το κοινοβούλιο στην Ουκρανία υιοθέτησε σήμερα Τρίτη απόφαση που επιβεβαιώνει τη νομιμότητα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού είχε αποτύχει να την υιοθετήσει χθες, Δευτέρα.

Μια σαφής πλειοψηφία 268 μελών του κοινοβουλίου ψήφισαν αυτή τη φορά υπέρ του σχεδίου απόφασης. Χρειάζονταν συνολικά 226 ψήφοι για να υιοθετηθεί.

BREAKING:

The Ukrainian Parliament passes a resolution affirming Zelensky’s legitimacy & the constitutionally mandated requirement that keeps him in power throughout the duration of the war due to martial law

268 MPs supported the resolution

225 votes are needed for a majority pic.twitter.com/PeIdHRePAE

— Visegrád 24 (@visegrad24) February 25, 2025