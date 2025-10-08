Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, έμμεσα στρέφεται εναντίον της Ελλάδας, εκφράζοντας παράλληλα στήριξη προς την Τουρκία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Μέσω προκλητικής ανάρτησης, η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας επιχείρησε να αντικρούσει τους ισχυρισμούς της Φινλανδής Υπουργού Εξωτερικών, Ελίνα Βάλτονεν, ότι η Μόσχα παραβίασε τις αρχές της Συμφωνίας του Ελσίνκι για τις διεθνείς σχέσεις μεταξύ ανεξάρτητων κρατών, χαρακτηρίζοντάς τους ως «προφανές ψέμα».

Κατηγόρησε τη Δύση για διαχρονικές παραβιάσεις της Συμφωνίας, υπερασπιζόμενη εμμέσως την Τουρκία – χωρίς να την κατονομάζει – για την εισβολή του 1974 στην Κύπρο, καθώς και τα Σκόπια σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ονομασίας.

Μέσω Telegram, η Ζαχάροβα επιτέθηκε στα κράτη-μέλη του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), υποστηρίζοντας ότι έχουν καταπατήσει όλες τις αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι.

Στο πλαίσιο αυτό, κατηγόρησε την Ελλάδα για παραβίαση της αρχής της κυριαρχίας και του σεβασμού των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν, αναφέροντας: «Αρχή Ι. Κυρίαρχη ισότητα, σεβασμός των δικαιωμάτων που είναι εγγενή στην κυριαρχία: 1974. Η επέμβαση της Χούντας των Μαύρων Συνταγματαρχών στην Ελλάδα στη διεθνική σύγκρουση στην Κύπρο, μια προσπάθεια προσάρτησης του νησιού στην Ελλάδα». Ωστόσο, η Ρωσίδα εκπρόσωπος δεν έκανε καμία αναφορά στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Στη συνέχεια, στοχοποίησε εκ νέου την Ελλάδα αναφορικά με τη Βόρεια Μακεδονία, σημειώνοντας: «Αρχή IX. Συνεργασία μεταξύ κρατών: μέχρι το 2018, η Ελλάδα εμπόδιζε διεθνείς πρωτοβουλίες που αποσκοπούσαν στη συνεργασία με τη Δημοκρατία της Μακεδονίας (λόγω μιας ανεπίλυτης διαμάχης σχετικά με το όνομα της χώρας)».

Μήνυμα Αθήνας προς Μόσχα

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ολοκλήρωσε πρόσφατα συνάντηση στο Ταλίν με τον Εσθονό ομόλογό του, Margus Tsahkna, καταδικάζοντας εκ νέου τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της ΕΕ και του ΝΑΤΟ από ρωσικά μέσα.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε ότι «τα τελευταία χρόνια ερχόμαστε αντιμέτωποι με διαφορετικά είδη αναθεωρητισμού, σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές μορφές επιθετικότητας, όπως η ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας όπως και άλλων κρατών».

Πρόσθεσε επίσης ότι ο αναθεωρητισμός, σε οποιαδήποτε μορφή, δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτός από τα ευρωπαϊκά κράτη και τα ομονοούντα μέλη της διεθνούς κοινότητας. «Γι’ αυτό πρέπει να συνεργαστούμε τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ. Είναι απαραίτητο να έχουμε μια διατλαντική συνεργασία, διότι τα ζητήματα ασφαλείας δεν είναι απλώς περιφερειακά ζητήματα», υπογράμμισε.

Κατά την πρόσφατη ομιλία του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με αντικείμενο τις απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, ο κ. Γεραπετρίτης καταδίκασε απερίφραστα τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Εσθονίας και άλλων κρατών-μελών, καλώντας τη «Ρωσία να σταματήσει αμέσως αυτές τις παράνομες πράξεις και να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κάθε παραβίαση κρατικών συνόρων – εναέριων, θαλάσσιων ή χερσαίων – συνιστά σαφή και κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως όταν προέρχεται από μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Αύριο, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να μεταβεί στο Ελσίνκι για προγραμματισμένη διμερή επίσκεψη.

Η Συμφωνία του Ελσίνκι

Η Συμφωνία του Ελσίνκι, η οποία υπογράφηκε το 1975 από 35 χώρες – μεταξύ αυτών όλα τα ευρωπαϊκά κράτη (εκτός της Αλβανίας), οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς – θεωρείται ορόσημο για την ειρήνη, τη συνεργασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη.

Πρόκειται για το τελικό έγγραφο της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ), που μετεξελίχθηκε στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

Η Συμφωνία καθορίζει δέκα θεμελιώδεις αρχές, γνωστές ως «Δέκα Αρχές του Ελσίνκι», μεταξύ των οποίων: