Για «ατυχή αναφορά στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974», το οποίο έκτοτε έχει καταδικαστεί απερίφραστα από όλες τις δημοκρατικά εκλεγμένες ελληνικές κυβερνήσεις», έκαναν λόγο ελληνικές διπλωματικές πηγές απαντώντας στις προκλητικές δηλώσεις της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα.

Αναφορικά με τα όσα ειπώθηκαν για τις σχέσεις της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, οι διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν, «υπενθυμίζουμε η διαφορά μας με την Βόρεια Μακεδονία επιλύθηκε, με ειρηνικά μέσα, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

Η σκληρή απάντηση από ελληνικές διπλωματικές πηγές στην εκπρόσωπο του ρωσικού ΥΠΕΞ, σημειώνεται λίγες ώρες πριν ο Έλληνας ΥΠΕΞ μεταβεί στο Ελσίνκι όπου έχει αύριο προγραμματισμένη συνάντηση με τη Φινλανδή ΥΠΕΞ, Ελίνα Βάλτονεν, στην οποία επιτέθηκε μέσω της συγκεκριμένης ανάρτησης η Μαρία Ζαχάροβα.

Αναλυτικά τι αναφέρουν οι ελληνικές διπλωματικές πηγές

«Οφείλουν όλοι να γνωρίζουν ότι η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο που έλαβε χώρα το 1974, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και οδήγησε στην παράνομη κατοχή, έκτοτε, σχεδόν του 37% περίπου του εδάφους της Κύπρου, στην ανθρωπιστική τραγωδία των εκτοπισμένων από τις εστίες τους Ελληνοκυπρίων, των εγκλωβισμένων και των αγνοουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι η Πράξη του Ελσίνκι υπεγράφη τον Αύγουστο του 1975. Για την ατυχή αναφορά στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974, δηλαδή ενός χρόνου πριν την υπογραφή της Τελικής Πράξεως, υπογραμμίζουμε ότι όλες οι δημοκρατικά εκλεγμένες ελληνικές κυβερνήσεις από το 1974 έως σήμερα και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδας την έχουν καταδικάσει απερίφραστα.

Παραπέμπουμε, επίσης, στη διεθνή κοινότητα, η οποία έχει, κατ’ επανάληψη, εκφρασθεί επί του Κυπριακού ως διεθνούς ζητήματος εισβολής και κατοχής, σε ευθεία παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Παραπέμπουμε, επίσης και σε δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας με ρητές αναφορές στα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Σχετικά με τις αναφορές στις σχέσεις της χώρας μας με τη Βόρεια Μακεδονία, υπενθυμίζουμε η διαφορά μας με την Βόρεια Μακεδονία επιλύθηκε, με ειρηνικά μέσα, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Ας αναλογιστούμε όλοι ότι κάποτε πραγματοποιούνταν Διασκέψεις που άφηναν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία των διεθνών σχέσεων. Στο Ελσίνκι το 1975 έγινε η ιστορική υπέρβαση της θεσμοθέτησης της ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών και του ορισμού των αρχών που θα διέπνεαν τις μεταξύ τους σχέσεις».

Η προκλητική ανάρτηση

Υπενθυμίζεται ότι η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, επιτέθηκε κατά της Ελλάδας μέσω ανάρτησης, υιοθετώντας θέσεις που ευνοούν την Τουρκία και τη Βόρεια Μακεδονία. Εμμεσα στράφηκε εναντίον της Ελλάδας, εκφράζοντας παράλληλα στήριξη προς την Τουρκία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Μέσω προκλητικής ανάρτησης, η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας επιχείρησε να αντικρούσει τους ισχυρισμούς της Φινλανδής Υπουργού Εξωτερικών, Ελίνα Βάλτονεν, ότι η Μόσχα παραβίασε τις αρχές της Συμφωνίας του Ελσίνκι για τις διεθνείς σχέσεις μεταξύ ανεξάρτητων κρατών, χαρακτηρίζοντάς τους ως «προφανές ψέμα».

Κατηγόρησε τη Δύση για διαχρονικές παραβιάσεις της Συμφωνίας, υπερασπιζόμενη εμμέσως την Τουρκία – χωρίς να την κατονομάζει – για την εισβολή του 1974 στην Κύπρο, καθώς και τα Σκόπια σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ονομασίας.

Μέσω Telegram, η Ζαχάροβα επιτέθηκε στα κράτη-μέλη του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), υποστηρίζοντας ότι έχουν καταπατήσει όλες τις αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι.

Στο πλαίσιο αυτό, κατηγόρησε την Ελλάδα για παραβίαση της αρχής της κυριαρχίας και του σεβασμού των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν, αναφέροντας: «Αρχή Ι. Κυρίαρχη ισότητα, σεβασμός των δικαιωμάτων που είναι εγγενή στην κυριαρχία: 1974.

Η επέμβαση της Χούντας των Μαύρων Συνταγματαρχών στην Ελλάδα στη διεθνική σύγκρουση στην Κύπρο, μια προσπάθεια προσάρτησης του νησιού στην Ελλάδα».

Ωστόσο, η Ρωσίδα εκπρόσωπος δεν έκανε καμία αναφορά στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Στη συνέχεια, στοχοποίησε εκ νέου την Ελλάδα αναφορικά με τη Βόρεια Μακεδονία, σημειώνοντας: «Αρχή IX. Συνεργασία μεταξύ κρατών: μέχρι το 2018, η Ελλάδα εμπόδιζε διεθνείς πρωτοβουλίες που αποσκοπούσαν στη συνεργασία με τη Δημοκρατία της Μακεδονίας (λόγω μιας ανεπίλυτης διαμάχης σχετικά με το όνομα της χώρας)».