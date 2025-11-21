Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν ύστερα από ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φιόντοροφ.
Σε εικόνες που δημοσιοποίησε ο Φιόντοροφ μέσω της πλατφόρμας Telegram, φαίνονται κτίρια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ ερείπια και συντρίμμια καλύπτουν μεγάλο μέρος της περιοχής.
Όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης, μεταξύ των σημείων που επλήγησαν βρίσκονται κατοικίες και εμπορικά καταστήματα. Στο σημείο επιχειρούν σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων.
- ΕΛ.ΑΣ: Ταυτόχρονη επιχείρηση σε Ελλάδα και Αλβανία για την εξάρθρωση συμμορίας που έκλεβε ρούχα από καταστήματα της Αττικής
- Ουκρανία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στη Ζαπορίζια
- Ολο το σχέδιο Τραμπ για τερματισμό του πολέμου: Κριμαία και Ντονμπάς στη Ρωσία, εκλογές σε 100 μέρες – Τι κερδίζουν ΗΠΑ και Πούτιν