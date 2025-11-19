Η πιο ωραία είδηση των ημερών είναι ότι ο Καμμένος πρότεινε στην Καρυστιανού να φτιάξουν μαζί κόμμα, όπου εκείνη θα είναι αντιπρόεδρος μαζί με τη σύζυγο του Καμμένου.

Ποιος άκαρδος κι αγέλαστος μας το στέρησε αυτό;

Η δεύτερη ωραία είδηση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ ενοχλήθηκε επειδή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (τον οποίο το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ψηφίσει…) εξέφρασε τις ανησυχίες του.

Γιατί ανησύχησε το ΠΑΣΟΚ που ανησύχησε ο Πρόεδρος; Άγνωστο. Κι από κοντά ανησύχησε κι ο ΣΥΡΙΖΑ που ανησυχεί όταν ανησυχεί το ΠΑΣΟΚ, έστω και χωρίς να ξέρει γιατί ανησυχούν.

Ας πάμε όμως στην πηγή της ανησυχίας. Ολη η Ελλάδα αναρωτιέται τι θα συμβεί αν η ΝΔ δεν πάρει αυτοδυναμία στις εκλογές.

Αλλοι ανησυχούν, άλλοι απλώς ψάχνονται. Γιατί λοιπόν να μην ανησυχεί κι ο Πρόεδρος; Σε άλλη χώρα προεδρεύει;

Είναι αλήθεια πως ο Πρόεδρος δεν δείχνει να πολυπιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ θα βγει πρώτο κόμμα κι ότι όλα θα πάνε πρίμα. Αλλά (μεταξύ μας) ούτε κανείς άλλος το πιστεύει στην Ελλάδα.

Συνεπώς, όσο κι αν ανησυχεί το ΠΑΣΟΚ που ανησυχεί ο Πρόεδρος, το ερώτημα παραμένει απλό. Θα πάρει αυτοδυναμία η ΝΔ; Κι αν δεν πάρει, τι θα συμβεί;

Εγώ απαντήσεις δεν έχω. Αλλά δεν ξέρω αν έχει το ΠΑΣΟΚ. Διότι έως εκεί που λέει ότι η ΝΔ δεν θα πάρει αυτοδυναμία, το καταλαβαίνουμε όλοι.

Μετά; Ο Θεός βοηθός!

Αλλά ποιο ΠΑΣΟΚ; Ο καθένας λέει τα δικά του. Με τελευταίο παράδειγμα τη Ράνια Θρασκιά που θέλει τον Τσίπρα.

Αλλά είναι ΠΑΣΟΚ η Θρασκιά; Τυπικά, ανήκει στην ΚΟ του κόμματος. Σήμερα.

Διότι παλαιότερα ήταν κάτι που δεν ξέρω τι ήταν. Μετά έγινε ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας. Μετά έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ για τον Κασσελάκη. Μετά πάει κι ο Κασσελάκης, έγινε ΠΑΣΟΚ η Θρασκιά.

Τώρα ποια Θρασκιά από όλες θέλει τον Τσίπρα; Αγνωστο.

Συνεπώς, αν το ΠΑΣΟΚ είχε μυαλό, δεν θα ανησυχούσε που ανησυχεί ο Πρόεδρος. Θα ανησυχούσε που ανησυχούν οι δικοί του.

Και κυρίως θα ανησυχούσε που ανησυχούν οι ψηφοφόροι.

Διότι υπάρχουν μερικά εκατομμύρια Ελληνες που δεν επαφίενται στη βοήθεια του Θεού για το μέλλον τους και το μέλλον των παιδιών τους.

Κι ως εκ τούτου περιμένουν από το ΠΑΣΟΚ κι από όλα τα κόμματα να τους φωτίσουν τι θα συμβεί στη μία ή την άλλη περίπτωση.

Ασε που το κόμμα Καμμένου, Καρυστιανού και συζύγου Καμμένου δεν μου φαίνεται πολύ πιθανό και τελικά δεν θα ξέρουμε τι να ψηφίσουμε.