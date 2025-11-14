Στον αστερισμό του Λορέντσο Πιρόλα ο Ολυμπιακός και μεταξύ μας απολύτως λογικά. Εξαργύρωσε ο ιταλός αμυντικός την πρόοδο και τη συμμετοχή του στο γκρουπ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και έπειτα από ένα νταμπλ και 45 συμμετοχές σε φόντο ερυθρόλευκο κέρδισε ένα νέο συμβόλαιο. Με μια γενναία αναπροσαρμογή στο οικονομικό μέρος της συμφωνίας. Και κυρίως με εκείνη την αίσθηση πως ο κορυφαίος ποδοσφαιρικός οργανισμός της χώρας θέλησε να τον ανταμείψει…

Είναι αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων της Ιταλίας o 23χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ. Δεν είναι όμως ο μοναδικός αρχηγός Εθνικής Ελπίδων στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Και μάλλον το 24ωρο που διανύουμε είναι το κατάλληλο για αυτή την υπενθύμιση. Διότι αγωνίζεται το απόγευμα στις 17:00, το δεύτερο τη τάξει αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Φιλοξενεί τη Γεωργία στη Λεωφόρο στο πρώτο από τα δύο προκριματικά ματς του Νοέμβρη – υποδεχόμαστε και τη Βόρεια Ιρλανδία την Τρίτη στη Λιβαδειά –, στην 4η στροφή της διαδικασίας με θέα στο Euro. Και είναι το ελληνικό συγκρότημα στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του ομίλου του, έχοντας επικρατήσει μεταξύ άλλων της Γερμανίας.

Το γκρουπ με αρχηγό τον Αλέξη Καλογερόπουλο. Με τερματοφύλακα τον Νικόλα Μπότη. Εξτρέμ τον Σταύρο Πνευμονίδη. Με τον Αθανάσιο Κουτσογούλα (Ολυμπιακός Β΄), τον Κωνσταντίνο Κωστούλα (ΟΦΗ) και τον Αντώνη Παπακανέλλο (δανεικός στη Ρίο Αβε) να θυμίζουν το βάθος της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Youth League πριν από ενάμιση χρόνο. Μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα ποδοσφαιρική γενιά που μέχρι την προηγούμενη στροφή της είχε και τον Μπάμπη Κωστούλα – που πήγε να συναντήσει τον διόσκουρό του Χρήστο Μουζακίτη στην Εθνική ανδρών. Κάτι σε… κόκκινο βαθύ γαλάζιο σε μια γενιά που ξεπήδησε από τον Ρέντη.

Λέγαμε για τον Αλέξη Καλογερόπουλο όμως. Ή πιο σωστά; Λένε για τον Αλέξη Καλογερόπουλο απευθείας από το ερυθρόλευκο στρατηγείο. Είναι βέβαιο πως η πρόοδός του, ο τρόπος που δουλεύει από το καλοκαίρι όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ του προσέφερε μια θέση στο ρόστερ, σύντομα θα φέρει και αποτέλεσμα. Είναι πραγματικά ικανοποιημένος ο Βάσκος από τον 21χρονο που πέρασε την περασμένη διετία με δανεισμό στον Βόλο: 63 συμμετοχές έγραψε εκεί στο κοντέρ του αποκτώντας τις απαραίτητες παραστάσεις σε επίπεδο Super League. Και έχει και έξι με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού με αφετηρία τα χρόνια του Πέδρο Μαρτίνς.

Υπάρχει η πρόθεση να πάρει ευκαιρίες ο νεαρός στόπερ. Να μπει στον λογαριασμό σε μια περίοδο απαιτητική, μετά τη διακοπή που θα χρειαστούν όλοι. Ως εδώ έχει παίξει μόνο στο Κύπελλο (136΄). Και μάλιστα σαν δεξιός μπακ καθώς ο μεγάλος κύκλος του rotation λειτουργεί με δεύτερο δίδυμο στόπερ – πίσω από Ρέτσο και Πιρόλα – με Μπιανκόν και Μάντσα. Θέλει να τον μεταφέρει στα τετραγωνικά που του ταιριάζουν καλύτερα ο Μεντιλίμπαρ. Και ο 64χρονος έχει αποδείξει πως όταν βάλει κάτι στο μυαλό του, το εφαρμόζει. Το απέδειξε με τον Κωσταντή Τζολάκη πριν τελειώσει η χρυσή σεζόν 2023-24. Τον Χρήστο Μουζακίτη και τον Μπάμπη Κωστούλα στα εκατό χρόνια (2024-25). Και έχει σταθερά ο προπονητής τον Σταύρο Πνευμονίδη στο φετινό rotation παρά το γεγονός ότι είναι ασφυκτικά γεμάτες οι δύο πλευρές της ομάδας από wingers. Και όπως φαίνεται ήδη σχεδιάζει και για τον επόμενο.

Πίσω στον Ρέντη; Από χθες το απόγευμα εξελίσσεται 4ήμερο ρεπό. Το επόμενο ραντεβού στο στρατηγείο του Ολυμπιακού είναι για το απόγευμα της Δευτέρας. Εννοείται πως άπαντες ήδη το εκμεταλλεύονται, κάνοντας σύντομες αποδράσεις είτε στα νησιά, είτε στο εξωτερικό. Μόνο ο Ντάνι Γκαρθία και ο Σαντιάγκο Εσε έμειναν πίσω «δουλεύοντας» τα προγράμματα αποκατάστασής τους ώστε να είναι έτοιμοι για την επιστροφή στη δράση.

Νεότερες πληροφορίες από την Πορτογαλία αναφέρουν ότι το συμβόλαιο του Ζέλσον Μαρτίνς ανανεώνεται αυτόματα και για τη σεζόν 2026-27 αν συμπληρώσει φέτος έναν συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών σε πρωτάθλημα και Τσάμπιονς Λιγκ.