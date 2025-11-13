Ιστορική βραδιά αποδείχθηκε η Πέμπτη (13/11) στην Ουγγαρία, καθώς η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού κατάφερε να προκριθεί στους ομίλους του CEV Champions League, κάτι που δεν είχε πετύχει ελληνική ομάδα εδώ και 25 χρόνια.

Η επιτυχία αυτή έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία για τον οργανισμό του Πειραιά, που συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στα μεγάλα ομαδικά σπορ. Οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν σε ένα μοναδικό επίτευγμα, επιβεβαιώνοντας τη θέση τους ανάμεσα στους κορυφαίους πολυαθλητικούς συλλόγους στον κόσμο.

Μετά την πρόκριση του γυναικείου βόλεϊ, ο Ολυμπιακός διαθέτει πλέον έξι τμήματα σε τέσσερα διαφορετικά αθλήματα που συμμετέχουν στη φάση ομίλων ή League Phase των κορυφαίων ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η ποδοσφαιρική ομάδα αγωνίζεται στο Champions League, οι ομάδες μπάσκετ ανδρών και γυναικών στη Euroleague, ενώ τα δύο τμήματα πόλο παραμένουν σταθερά πρωταγωνιστικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.