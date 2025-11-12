Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να «χτίζει» πάνω στους βασικούς πυλώνες της ομάδας, ανακοινώνοντας την επέκταση του συμβολαίου του Λορέντζο Πιρόλα έως το 2028, με οψιόν ανανέωσης για έναν επιπλέον χρόνο.

Ο 23χρονος Ιταλός αμυντικός, που έχει εξελιχθεί σε σημαντικό στέλεχος της «ερυθρόλευκης» άμυνας, μίλησε για τη χαρά του μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου, εκφράζοντας την επιθυμία να συνεχίσει να κατακτά τίτλους με την ομάδα του Πειραιά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Είναι μια μεγάλη ικανοποίηση για μένα. Ήρθα εδώ πριν 1,5 χρόνο με μεγάλους στόχους. Μπορώ να πω ότι σε αυτόν τον 1,5 χρόνο είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στον Ολυμπιακό και ελπίζω να κερδίσω πολλά τρόπαια, όπως πέρσι.

Προσπαθώ πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε αγώνα που έχω παίξει και που θα παίξω. Είμαι ποδοσφαιριστής που δίνω πάντα το 100% στο γήπεδο και χαίρομαι που οι οπαδοί το εκτιμούν. Με κάνουν όχι μόνο να το νιώθω, αλλά και να το βλέπω κάθε ημέρα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος για αυτό. Έχω μόνο θετικά συναισθήματα για τον Ολυμπιακό.

Η προηγούμενη χρονιά πήγε πολύ καλά. Παίξαμε στο Europa League, κερδίσαμε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο και φέτος παίζουμε στο Champions League. Έχω μόνο θετικά συναισθήματα. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Αυτό το βλέπεις μέσα και έξω από το γήπεδο με τους οπαδούς μας. Μας κάνουν να νιώθουμε πάντα όμορφα και μας βοηθάνε πολύ».

🔴⚪️ Οι πρώτες δηλώσεις του Λορέντσο Πιρόλα μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό μας! pic.twitter.com/rBjas5m9B0 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 12, 2025