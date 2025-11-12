Ο Ρεμί Καμπελά, ο τελευταίος που πέρασε από την καθιερωμένη ανάκριση στα social media του Ολυμπιακού, δεν γλίτωσε από τις δύσκολες ερωτήσεις που του έθεσαν οι φανς. Και αν περίμενε κανείς να δώσει «εκπλήξεις» με τις απαντήσεις του, αυτό που τελικά μονοπώλησε το ενδιαφέρον ήταν το όνομα του συμπατριώτη του, Ζουλιάν Μπιανκόν!

Ο 35χρονος Γάλλος, χαρακτίρησε τους Μπιανκόν και Ροντινέι ως τους πιο αστείους συμπαίκτες του, ενώ στην ερώτηση «ποιος είναι ο πιο δυνατός», ο Καμπελά μετά από λίγη σκέψη ανέφερε το όνομα του Λορέντσο Πιρόλα. Ο Ζουλιάν Μπιανκόν είχε την τιμητική του, καθώς ο συμπατριώτης του απάντησε πως μόνο με εκείνον θα πήγαινε διακοπές, πως θα ήταν ο πρώτος που θα καλούσε σε περίπτωση ανάγκης, αλλά ταυτόχρονα τον χαρακτίρησε ως τον συμπαίκτη του που μιλάει περισσότερο.

Ακολούθησε ο Γιουσούφ Γιαζίτσι, για τον οποίο ο Καμπελά δήλωσε πως είναι ο πιο καλοντυμένος από τους «Πειραιώτες», ενώ κατονόμασε τον Ροντινέι ως τον DJ των αποδυτηρίων. Στους συμπαίκτες του που περνάνε τις περισσότερες ώρες τους στο γυμναστήριο, ο Γάλλος ανέφερε τους Μπιανκόν, Τσικίνιο και Ντάνιελ Ποντένσε. Το πιο αστείο παρατσούκλι σύμφωνα με τον ίδιο το έχει ο Αλέξης Καλογερόπουλος, με τους συμπαίκτες του να τον φωνάζουν «Κάλο» και στο μυαλό του 35χρονου εξτρέμ έρχεται ένας Γάλλος τραγουδιστής.

Τέλος, σημαντική ανανέωση φαίνεται ότι χρειάζεται το ρόστερ του Ολυμπιακού, σε ότι αφορά τις δεξιότητες των παικτών του στην κομμωτική. Πιο συγκεκριμένα, ο Καμπελά «δεν θα επέτρεπε σε κανέναν να τον κουρέψει», όπως είπε με ύφος χαμογελαστό, αλλά ταυτόχρονα τρομαγμένο. Το μόνο σίγουρο είναι πως Καμπελά και Μπιανκόν έχουν χτίσει μια όμορφη γαλλική φιλία στο Λιμάνι!