Η EuroLeague ανακοίνωσε ότι επέβαλε προσωρινή απαγόρευση μεταγραφών στη Μονακό λόγω οικονομικών παραβάσεων. Το μέτρο τίθεται σε άμεση εφαρμογή, ενώ η διαδικασία για την τελική απόφαση βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως η ομάδα του Πριγκιπάτου δεν μπορεί να προχωρήσει σε προσθήκες παικτών ή προπονητών ούτε να τους δηλώσει επίσημα στη διοργάνωση, μέχρι […]