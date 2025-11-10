Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League έπειτα το τέλος της 10ης αγωνιστικής, μετά την επικράτησή του στη Νεάπολη ενάντια στη Κηφισιά με 1-3. Ο ρεπόρτερ των «Ερυθρόλευκων», Δημήτρης Σπηλιόπουλος ανέλυσε το «διπλό» του «Θρύλου» που τον οδήγησε στη πρώτη θέση της βαθμολογίας.

