Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Νεάπολη, επικρατώντας με 3-1 της Κηφισιάς σε ένα ματς με ρυθμό, ευκαιρίες και ωραία γκολ. Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν την ανωτερότητά τους στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, «χτύπησαν» στα κρίσιμα σημεία και ανέβηκαν στην κορυφή της Stoiximan Super League, περιμένοντας το αποτέλεσμα του ντέρμπι Παναθηναϊκού – ΠΑΟΚ.

Δείτε τα highlights

