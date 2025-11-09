Ομάδα

Ο Ολυμπιακός βρήκε και τρίτο τέρμα, στην αναμέτρηση εναντίον της Κηφισιάς στη Νεάπολη, με σκόρερ για δεύτερη φορά τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός επιθετικός νίκησε για δεύτερη φορά τον Ραμίρες από την άσπρη βούλα και διαμόρφωσε το 3-1 για τους «ερυθρόλευκους, στον αγώνα της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο διαιτητής της αναμέτρης […]