Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Νεάπολη, επικρατώντας με 3-1 της Κηφισιάς σε ένα ματς με ρυθμό, ευκαιρίες και ωραία γκολ. Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν την ανωτερότητά τους στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, «χτύπησαν» στα κρίσιμα σημεία και ανέβηκαν στην κορυφή της Stoiximan Super League, περιμένοντας το αποτέλεσμα του ντέρμπι Παναθηναϊκού – ΠΑΟΚ.
Ο Αντρέας Σέλντερουπ παραδέχθηκε δημόσια πως αντιμετωπίζει καταδίκη για παράνομη κοινοποίηση βίντεο, κάνοντας λόγο για ένα «ανόητο λάθος» του παρελθόντος. Ο 21χρονος Νορβηγός εξτρέμ της Μπενφίκα ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram ότι το περιστατικό συνέβη όταν ήταν 19 ετών και αγωνιζόταν στη Νόρτζελαντ της Δανίας. «Έκανα ένα ανόητο λάθος. Έλαβα ένα βίντεο και το […]
Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Ο Νασιμέντο εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του»
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς στη Νεάπολη, ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της Stoiximan Super League και περιμένει πλέον το αποτέλεσμα του ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στάθηκε στην ανωτερότητα της ομάδας του, επισημαίνοντας ωστόσο πως υπάρχουν τομείς που χρειάζονται βελτίωση. Παράλληλα, αναφέρθηκε […]
Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» 3-1 την Κηφισιά στη Νεάπολη για την 10η αγωνιστική της Super League, πέρασε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και περιμένει το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλύτεροι σε όλο το 90λεπτο, κυριάρχησαν σε όλες τις γραμμές και με κορυφαίους τους Ελ Κααμπί, Νασιμέντο, Ζέλσον και Ροντινέι πήραν μια πολύτιμη νίκη για […]
Χιμένεθ: «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, πρέπει να τελειώσει αυτό το σερί»
Τα σημεία στα οποία στάθηκε ο Ανδαλουσιανός μετά την ισοπαλία (0-0) κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης
Ξανά σκόρερ ο Ελ Κααμπί και 3-1 ο Ολυμπιακός (vid)
Ο Ολυμπιακός βρήκε και τρίτο τέρμα, στην αναμέτρηση εναντίον της Κηφισιάς στη Νεάπολη, με σκόρερ για δεύτερη φορά τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός επιθετικός νίκησε για δεύτερη φορά τον Ραμίρες από την άσπρη βούλα και διαμόρφωσε το 3-1 για τους «ερυθρόλευκους, στον αγώνα της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο διαιτητής της αναμέτρης […]