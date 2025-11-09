Ο Ολυμπιακός βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης με την Κηφισιά χάρη σε ένα εντυπωσιακό τελείωμα του Νασιμέντο, που έκανε το 1-0 και έβαλε τους «ερυθρόλευκους» μπροστά στο σκορ. Οι «Πειραιώτες» φαινόταν έτοιμοι να διπλασιάσουν το προβάδισμά τους λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους, όταν ο Παναγιώτης Ρέτσος σκόραρε μετά από κόρνερ του Ροντινέι, αλλά η φάση ελέγχθηκε από το VAR και το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ, με τον διαιτητή Βεργέτη να επιβεβαιώνει την απόφαση.

Οι ερυθρόλευκοι έκαναν το 2-0 μετά από κόρνερ του Ροντινέι και κεφαλιά του Έλληνα αμυντικού, όμως το VAR και ο Έλληνας ρέφερι είδαν φάουλ και ακύρωσαν το γκολ που πέτυχε ο Ρέτσος, με αποτέλεσμα να πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-0.