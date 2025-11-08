Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έχει σήμερα (8/11) την τιμητική του, καθώς γιορτάζει τα 23α του γενέθλια, με τον Ολυμπιακό να τον αποθεώνει για την πορεία του κάτω από τα δοκάρια.

Ο νεαρός τερματοφύλακας, που έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα τόσο για τους «ερυθρόλευκους» όσο και για την Εθνική ομάδα, δέχθηκε θερμές ευχές από αμφότερους μέσω των social media.

Μάλιστα, το φετινό του γενέθλιο συμπίπτει με ένα ιδιαίτερο ορόσημο, αφού στο πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στην Αϊντχόφεν συμπλήρωσε 100 εμφανίσεις με την ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού — ένας αριθμός που αποτυπώνει τη σταθερότητα και την εξέλιξή του.