Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έχει σήμερα (8/11) την τιμητική του, καθώς γιορτάζει τα 23α του γενέθλια, με τον Ολυμπιακό να τον αποθεώνει για την πορεία του κάτω από τα δοκάρια.
Ο νεαρός τερματοφύλακας, που έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα τόσο για τους «ερυθρόλευκους» όσο και για την Εθνική ομάδα, δέχθηκε θερμές ευχές από αμφότερους μέσω των social media.
🎂 Χρόνια πολλά Κωνσταντίνε! / Happy Birthday Konstantinos!#HappyBirthday #Tzolakis #Olympiacos #Wishes pic.twitter.com/RqbFwwpkXB
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 8, 2025
🎉 Χρόνια πολλά Κωνσταντίνε.
Ευχόμαστε υγεία, χαρά και κάθε προσωπική και επαγγελματική ευτυχία.#happybirthday #bestwishes #ethnikiomada pic.twitter.com/se9z9ylpIe
— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 8, 2025
Μάλιστα, το φετινό του γενέθλιο συμπίπτει με ένα ιδιαίτερο ορόσημο, αφού στο πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στην Αϊντχόφεν συμπλήρωσε 100 εμφανίσεις με την ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού — ένας αριθμός που αποτυπώνει τη σταθερότητα και την εξέλιξή του.