Ο Χαράλαμπος Κωστούλας μπορεί να αγωνίζεται πλέον με τη φανέλα της Μπράιτον, όμως η καρδιά του παραμένει στο λιμάνι.

Ο νεαρός επιθετικός πόζαρε φορώντας το συλλεκτικό μπουφάν που δημιούργησε ο Ολυμπιακός για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου, στέλνοντας έτσι το δικό του μήνυμα αγάπης προς την ομάδα που τον ανέδειξε.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν τη στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας με περηφάνια:

«Πάντα περήφανος Ολυμπιακός».