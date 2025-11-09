Μετά την πικρή ισοπαλία με την Αϊντχόφεν στο Champions League, ένα παιχνίδι που κυριάρχησε πλήρως αλλά «πλήρωσε» μια αδράνεια στο φινάλε, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στα εγχώρια, με στόχο μόνο τη νίκη στη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Απέναντί του η Κηφισιά εκτός έδρας, μια ομάδα που έχει δείξει ότι μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη για τους «μεγάλους». Θυμηθείτε τις νίκες επί του Παναθηναϊκού και το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπου οι Βορειοαθηναίοι βρέθηκαν πίσω με 2-0 και έφτασαν μέχρι το γκολ στο φινάλε, σχεδόν… ισοπεδώνοντας την Ένωση. Παγίδες λοιπόν για τους «ερυθρόλευκους», που πρέπει να μείνουν συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να παρατάξει την ομάδα του χωρίς δύο βασικούς «εγκεφάλους» στον άξονα, τον Ντάνι Γκαρθία και τον ΣαντιάγκοΈσε, που μένουν εκτός λόγω τραυματισμού. Επίσης, εκτός πλάνων του Βάσκου τεχνικού είναι και ο Μάντσα, ο οποίος αποβλήθηκε στην αναμέτρηση με τον Άρη.

Η αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Κάτω από τα δοκάρια των «ερυθρόλευκων» θα βρεθεί ο Κωνσταντής Τζολάκης, με τους Παναγιώτη Ρέτσο, Λορέντσο Πιρόλα, Ροντινέι και Φρανσίσκο Ορτέγκα στην άμυνα. Ο Χρήστος Μουζακίτης και ο Ντιόγκο Νασιμέντο θα αποτελέσουν το δίδυμο του άξονα. Ντάνιελ Ποντένσε και Ζέλσον Μαρτίνς στα «φτερά» της επίθεσης, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης και πίσω του ο Τσικίνιο.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Κηφισιά από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Kifisia is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #KIFOLY #slgr pic.twitter.com/QtLdmANLLa — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 9, 2025

Η αναμέτρηση αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ο Ολυμπιακός ψάχνει νίκη ψυχολογίας που πιθανόν θα τον φέρει στην κορυφή του πρωταθλήματος, ενώ η Κηφισιά θέλει να συνεχίσει να δείχνει ότι μπορεί να ταράξει τα νερά και να κάνει ζημιές.