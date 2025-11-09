Ο Ολυμπιακός συνέχισε ακάθεκτος τη νικηφόρα πορεία του, επικρατώντας με 3-1 της Κηφισιάς στη Νεάπολη και σκαρφάλωσε μόνος πρώτος στη βαθμολογία της Stoiximan Super League με 25 βαθμούς.

Στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τον ΠΑΟΚ, ανεβαίνοντας στην έκτη θέση και δείχνοντας σημάδια επιστροφής, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποχώρησε στη δεύτερη θέση, δύο βαθμούς πίσω από τους «ερυθρόλευκους».

Η ΑΕΚ, χάρη σε ένα ακόμη τέρμα του Πινέδα, πέρασε νικηφόρα από την Κρήτη επικρατώντας του ΟΦΗ με 1-0 και παραμένει στο κυνήγι της κορυφής, μόλις τρεις βαθμούς μακριά. Ο Άρης έμεινε στο 0-0 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, ενώ εντυπωσιακές εμφανίσεις έκαναν Λεβαδειακός και Βόλος, που πήραν πολύτιμες νίκες απέναντι σε Πανσερραϊκό και Ατρόμητο αντίστοιχα.

Η Super League μπαίνει τώρα σε διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων, με τη δράση να επιστρέφει το Σάββατο 22 Νοεμβρίου και τη μάχη της κορυφής να προμηνύεται πιο «καυτή» από ποτέ.