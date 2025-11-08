Από τα περιστατικά που δύσκολα συναντάς σε ποδοσφαιρικό αγώνα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, στον αγώνα του Ηρακλή με τον ΠΑΣ Γιάννινα για τη Super League 2.

Ο «Γηραιός» επικράτησε εντυπωσιακά με 4-0, ωστόσο τη στιγμή του αγώνα που έκλεψε την παράσταση δεν την προσέφεραν τα γκολ, αλλά ένα… κινητό τηλέφωνο!

Στο 47ο λεπτό, ο Αργεντινός αμυντικός του Ηρακλή, Ροντρίγκο Εραμούσπε, κατευθύνθηκε προς την πλάγια γραμμή, όχι για να ζητήσει ιατρική βοήθεια, αλλά για να… απομακρύνει ένα κινητό που είχε βρεθεί στο χορτάρι! Με έκπληκτο βλέμμα, ο παίκτης σήκωσε τη συσκευή και την πέταξε εκτός αγωνιστικού χώρου, προκαλώντας γέλια και απορία τόσο στους συμπαίκτες του όσο και στην εξέδρα.

Όπως ήταν φυσικό, το περιστατικό έγινε viral, με τους φίλους του ποδοσφαίρου να σχολιάζουν πως «όλα μπορούν να συμβούν στα ελληνικά γήπεδα»!