Ο ΟΦΗ υποδέχτηκε στο Παγκρήτιο Στάδιο τον Ηρακλή για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-1, «κλειδώνοντας» το τρίποντο λίγα λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα.

Οι φιλοξενούμενοι από τη Θεσσαλονίκη άνοιξαν πρώτοι το σκορ με σουτ του Κούστα στο 28ο λεπτό, παίρνοντας προσωρινά προβάδισμα μέχρι το 35’.

Τότε, ο Ρακονιάτς με πλασέ ισοφάρισε για τον ΟΦΗ, κάνοντας το 1-1 και επαναφέροντας την ισορροπία στο παιχνίδι.

Στο 83’, ο Νους εκμεταλλεύτηκε μια ωραία προσωπική ενέργεια μέσα στην περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 2-1 για την ομάδα της Κρήτης.

Το τελικό 3-1 διαμορφώθηκε τρία λεπτά πριν τη λήξη, όταν ο Σαλσέδο με δυνατό σουτ εκτός περιοχής «σφράγισε» τη νίκη των γηπεδούχων, οι οποίοι είναι και επίσημα στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.