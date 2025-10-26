Ο ΟΦΗ κατέληξε στον νέο του προπονητή, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο Έλληνας τεχνικός θα αντικαταστήσει τον Μίλαν Ράσταβατς, που αποχώρησε ύστερα από το αρνητικό ξεκίνημα της ομάδας στο πρωτάθλημα.

Οι δύο πλευρές βρήκαν γρήγορα κοινό έδαφος, καθώς ο Κόντης ήταν ο μοναδικός υποψήφιος με τον οποίο συζήτησαν οι άνθρωποι του συλλόγου. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται τη Δευτέρα (27/10), ενώ ο 48χρονος προπονητής επιστρέφει στη δράση λίγες μόνο ημέρες μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό.