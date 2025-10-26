Ο ΟΦΗ προχωρά σε αλλαγές στον πάγκο του, με τον Μίλαν Ράσταβατς να αποχωρεί μετά από ένα χρόνο παρουσίας στον σύλλογο. Η απόφαση πάρθηκε το απόγευμα της Κυριακής μετά από συνάντηση του Σέρβου προπονητή με τον Ηλία Πουρσανίδη στο «Βαρδινογιάννειο». Η τελευταία ήττα εντός έδρας από τον Ατρόμητο φαίνεται πως ήταν καθοριστική για την εξέλιξη αυτή.

Σχετικά με την επόμενη μέρα, ο Χρήστος Κόντης εμφανίζεται ως ένας από τους βασικούς υποψηφίους για να αναλάβει τον πάγκο του ΟΦΗ, φέρνοντας εμπειρία από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό και τη δυνατότητα να δώσει νέα ώθηση στην ομάδα.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Milan Rastavac και τους συνεργάτες του, Goran Saula και Vladimir Ilic.

Ο Σέρβος προπονητής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας τον Οκτώβριο του 2024 και υπό την καθοδήγησή του ο ΟΦΗ δήλωσε «παρών» στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας Betsson έπειτα από 35 χρόνια, για τρίτη φορά στην ιστορία του και συμμετείχε στα play offs “5-8” του πρωταθλήματος.

Milan, Goran, Vladimir, γράψατε τα ονόματά σας σε μια ιστορική στιγμή της ομάδας μας, γι’ αυτό και σας ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί το προηγούμενο διάστημα.

Καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρα σας»!