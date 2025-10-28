Ο Χρήστος Κόντης αναλαμβάνει και επίσημα την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ και η συμφωνία του με την κρητική ομάδα είναι πλέον οριστική. Ο 50χρονος προπονητής θα υπογράψει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και από την Τετάρτη (29/10) θα είναι στο Παγκρήτιο Στάδιο για την πρώτη του προπόνηση με τους Κρητικούς.

Ο Έλληνας προπονητής αναλαμβάνει την ομάδα σε ένα κρίσιμο σημείο της σεζόν, με την ομάδα να προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει σήμερα τον Ηρακλή για το Κύπελλο Ελλάδας. Η απόφαση για την αλλαγή προπονητή ήρθε μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Μίλαν Ράσταβατς στον πάγκο της ομάδας, με τον Μιχάλη Μπούση να επιλέγει τον Έλληνα τεχνικό ως τον καταλληλότερο για την επόμενη μέρα του ΟΦΗ.

Ο Χρήστος Κόντης έρχεται από μια σύντομη θητεία στον Παναθηναϊκό, όπου κάθισε στον πάγκο του σε επτά αναμετρήσεις για την τρέχουσα σεζόν, μετρώντας τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Προτού αναλάβει τον Παναθηναϊκό, είχε βρεθεί στην Αλ Φάιχα και στην υπηρεσία του Παναθηναϊκού ως υπηρεσιακός, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας 2023/24. Επιπλέον, είχε δουλέψει σε ομάδες όπως ο Βόλος, η Χάτα, ο Ολυμπιακός (ως υπηρεσιακός), ενώ υπήρξε βοηθός προπονητή σε ΑΠΟΕΛ, Αλ Νασρ και Παναθηναϊκό.

Παράλληλα, ο νέος προπονητής θα παρακολουθήσει από τον πάγκο της ομάδας το παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης που θα διεξαχθεί την Δευτέρα για το εγχώριο πρωτάθλημα.