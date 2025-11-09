Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από το γήπεδο του ΟΦΗ με σκορ 1-0 για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική, την «’Ενωση» οδήγησε στην νίκη ένα γκολ του Ορμπελίν Πινέδα, με τον Μεξικανό να σκοράρει και να δίνει και πάλι στην ΑΕΚ ακόμα ένα τρίποντο στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Αγώνας

Στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά και είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, με τον Ζοάο Μάριο, τον Καλοσκάμη και τον Κοϊτά να δημιουργούν διαρκώς προϋποθέσεις για φάσεις πίσω από τον Γιόβιτς. Ο ΟΦΗ, από την πλευρά του, κράτησε σχετικά καλά την άμυνα, επιχειρώντας να απειλήσει κυρίως με μακρινά σουτ. Υπήρξαν αρκετές καλές στιγμές για την Ένωση, όπως ένα πλασέ του Ζοάο Μάριο και μια κεφαλιά του Μουκουντί, αλλά το σκορ παρέμεινε στο 0-0 μέχρι την ανάπαυλα, με την ΑΕΚ να δείχνει κυριαρχία αλλά αδυναμία στην τελική προσπάθεια.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ αύξησε την ένταση και την πίεση, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες. Η πίεση απέδωσε στο 74’, όταν ο Πινέδα με όμορφο συνδυασμό με τον Πιερό βρήκε χώρο και με ψύχραιμο πλασέ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του. Ακολούθησαν ακόμα καλές στιγμές με τον Πιερό και τον Ζοάο Μάριο, ενώ ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να αντιδράσει αποτελεσματικά. Η ΑΕΚ διατήρησε την υπεροχή μέχρι το τέλος και πήρε τη νίκη με 1-0, παίρνοντας σημαντικούς βαθμούς και ψυχολογικό πλεονέκτημα.