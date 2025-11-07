Το ισόπαλο αποτέλεσμα της ΑΕΚ με τη Σάμροκ Ρόβερς μπορεί να θέσει υπό έντονη αμφισβήτηση το πλασάρισμα των Κιτρινόμαυρων στις θέσεις 9-24 στη league phase του Κόνφερενς Λιγκ, καθώς τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν άνοδο του ορίου πρόκρισης στα πλέι οφ.

Η αλλαγή που παρατηρείται σε σχέση με πέρυσι, όταν πολλές ομάδες πλασαρίστηκαν στις θέσεις 9-24 με επτά βαθμούς είναι η μείωση του ποσοστού των ισοπαλιών, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στο φετινό Τσάμπιονς Λιγκ.

Στα 144 παιχνίδια της league phase του Κόνφερενς Λιγκ, πέρυσι, εμφανίστηκαν 35 ισόπαλα αποτελέσματα που αντιστοιχούσαν στο 24,3% του συνόλου.

Στα μισά της φετινής διαδρομής (72 αγώνες) υπήρξαν μόλις 11 ισοπαλίες μειώνοντας το ποσοστό στο 15,3%.

Είναι χαρακτηριστικό πως πέρυσι, μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής υπήρχαν εννέα ομάδες με τρεις βαθμούς εκ των οποίων οι πέντε καταλάμβαναν τις θέσεις 2024. Φέτος υπάρχουν πέντε ομάδες με τρεις βαθμούς εκ των οποίων μόλις οι δύο έχουν πλασαριστεί στις δύο τελευταίες θέσεις που οδηγούν στα πλέι οφ. Πρόκειται για το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο που καταδεικνύει την τάση ανόδου του πήχη που πρέπει να ξεπεράσουν οι ομάδες για να βρεθούν στα νοκάουτ. Αυτό σημαίνει πως οι επτά βαθμοί πιθανότατα να μην είναι αρκετοί για την ΑΕΚ για να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της περιπέτεια και μετά τη league phase.

Μετά την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς ο Δικέφαλος συγκαταλέγεται μεταξύ των χαμένων της 3ης αγωνιστικής του Κόνφερενς Λιγκ καθώς οι πιθανότητες του για πλασάρισμα στην πρώτη 24αδα μειώθηκαν κατά 8,76% (Football Meets Data) φτάνοντας το 68%.

Αντίθετα ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ περιλαμβάνονται μεταξύ των μεγάλων κερδισμένων για πρόκριση μεταξύ της πρώτης 24αδας. Οι πιθανότητες των Πρασίνων μετά τη νίκη τους επί της Μάλμε εκτοξεύτηκαν κατά 21,73%, φτάνοντας το 79% και του ΠΑΟΚ μετά την επικράτησή του επί των Γιουνγκ Μπόις κατά 13,06% (91% συνολικά).