Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη με την Σάμροκ Ρόβερς με σκορ 1-1 για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Δύο πέναλτι έκριναν το σκορ του αγώνα, τα οποία εκτέλεσαν εύστοχα οι Μπερκ για τους Ιρλανδούς και ο Γιόβιτς για την ΑΕΚ.

Πρώτο ημίχρονο

Η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά από τους Ιρλανδούς στο γήπεδο και έφτασε σε απειλές με σουτ του Κουτέσα, του Πήλιου, του Γιόβιτς και του Γκατσίνοβιτς από νωρίς, όμως δεν μπόρεσε να βρει κανείς από αυτούς τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Στο 20ο λεπτό όμως, στη πρώτη ανάπτυξή της κέρδισε πέναλτι από ανατροπή του Μαρίν στον ΜακΓκόρβεν. Ο Μπερκ ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε, «γράφοντας» το 0-1 για τη Σάμροκ Ρόβερς.

H AEK συνέχισε να είναι απειλητική με τον Μιγάτ Γκατσίνοβιτς να έχει συνεχώς ευκαιρίες για να ισοφαρίσει το ματς, όμως να χάνει μεγάλες ευκαιρίες για την «Ένωση» έπειτα από πάσες του Πήλιου.

Η «Ένωση» συνέχισε να έχει την κατοχή και τον έλεγχο του γηπέδου μέχρι και το τέλος του ημιχρόνου, όμως χωρίς ουσία, καθώς πήγε στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ, με το 0-1 να παραμένει.

Το πρώτο ημίχρονο επίσης είχε μία σπάνια στιγμή, καθώς ο βοηθός διαιτητή τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο και την θέση του πήρε ο τέταρτος.

Δεύτερο ημίχρονο

Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα η είσοδος του Γιόβιτς βρήκε τον Σέρβο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 50ο λεπτό, όμως ο επιθετικός της ΑΕΚ ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.

Ακόμα μία μεγάλη μία ευκαιρία για την «Ένωση» μόλις δύο λεπτά αργότερα, με σουτ από καλή θέση του Ορμπελίν Πινέδα το οποίο κατέληξε κόρνερ, ενώ λίγο αργότερα ο ΜακΓκίντι έπιασε με δυσκολία ένα σουτ του Κοϊτά από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Πινέδα και ο Κοϊτά μάλιστα συνέχισαν να είναι απειλητικοί, όμως τα σουτ τους κατέληξαν πάνω στα σώματα των αμυντικών της ιρλανδικής ομάδας.

Η δυσκολία της «Ένωσης» στο να πετυχαίνει γκολ φάνηκε ξανά στο παιχνίδι. Ο Μουκουντί και ο Ρέλβας με κεφαλιές αλλά και ο Γκατσίνοβιτς από καλή θέση έστειλαν την μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα της Σάμροκ ο οποίος «μπλόκαρε» την μπάλα εύκολα, στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ ήρθε στο 82ο λεπτό όταν ο Λούκα Γιόβιτς από πολύ κοντινή απόσταση έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του ΜακΓκίντι με προβολή.

Ο Πέτρος Μάνταλος κέρδισε πέναλτι για την ΑΕΚ καθώς σε γύρισμά του η μπάλα βρήκε στο χέρι του Γκραντ. Ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και η ισοφάριση «ήρθε» στο 89ο λεπτό.

Μεγάλη ευκαρία για την ανατροπή έχασε από κοντά ο Ρέλβας με τον ΜαΚγκίντι να κάνει μια τρομερή επέμβαση στην προβολή του αμυντικού της ΑΕΚ στις καθυστερήσεις. Η μπάλα μετά την επέμβαση στρώθηκε στο κεφάλι του Γιόβιτς, όμως ο Σέρβος την έστειλε ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι της εστίας.