Η ΑΕΚ πλέον έχει στρέψει όλο το ενδιαφέρον της στο ματς της Πέμπτης με τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς η νίκη είναι απαραίτητη για τη συνέχεια στην Ευρώπη. Μετά τα δύο συνεχόμενα χαμένα ντέρμπι στο πρωτάθλημα, κάθε αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, και η ομάδα καλείται να παρουσιαστεί πλήρως συγκεντρωμένη.

Ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να λύσει τον γρίφο του δεξιού άκρου της επίθεσης. Ο τραυματισμός του Νίκλας Ελίασον και η αδυναμία συμμετοχής του Δημήτρη Καλοσκάμη περιορίζουν τις επιλογές του Σέρβου προπονητή. Οι βασικές λύσεις είναι δύο: να μεταθέσει τον Αμπού Κοϊτά από το αριστερό στο δεξί άκρο ή να δοκιμάσει τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, που είχε εμφανιστεί σε κακή φόρμα πρόσφατα.

Υπάρχει και η πιθανότητα αλλαγής σχηματισμού, εκμεταλλευόμενος τη διαθέσιμη ποικιλία στα χαφ, αλλά αυτή η επιλογή φαίνεται λιγότερο πιθανή, δεδομένων των απαιτήσεων του παιχνιδιού. Το πλάνο του Νίκολιτς θα κριθεί καθοριστικό για την εξέλιξη της αναμέτρησης την προσεχή Πέμπτη.

