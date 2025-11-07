Δημοφιλή
ΠΑΟΚ – παράσταση ανωτερότητας: από το άγχος στο 4-0
Ο ΠΑΟΚ άργησε να «σπάσει» την αντίσταση της Γιούνγκ Μπόις, αλλά με ένα εκρηκτικό δεύτερο ημίχρονο και τέσσερα γκολ μέσα σε 23 λεπτά, μετέτρεψε ένα αγχωτικό ματς σε ευρωπαϊκή επίδειξη δύναμης, παραμένοντας σε ανοδική πορεία και πλέον κοντά στην 8αδα στην βαθμολογία του Europa League.
Ο Μπενίτεθ έκανε αρχή σαν τον Κόντη αλλά θα συνεχίσει αλλιώς
Αναπτερώθηκαν, μονομιάς, οι ελπίδες πρόκρισης του Παναθηναϊκού σε αυτή τη διαδρομή του στο Europa League. Το ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ, η ευρωπαϊκή πρεμιέρα δηλαδή του Ισπανού προπονητή, θύμισε σε αρκετούς την αντίστοιχη «πρώτη» του Χρήστου Κόντη. Ο Ελληνας τεχνικός είδε προ καιρού το Τριφύλλι να περνά θυελλωδώς από την έδρα της Γιουνγκ Μπόις και το […]
Η Λίβερπουλ και η Τότεναμ παρακολοθούν «στενά» τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη
Το όνομά του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής αγοράς, καθώς σύμφωνα με το «TBR Football», δύο κορυφαίοι αγγλικοί σύλλογοι — Λίβερπουλ και Τότεναμ — παρακολουθούν στενά την πορεία του Έλληνα διεθνούς αμυντικού. Ο 21χρονος στόπερ έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στη Βόλφσμπουργκ, όπου μετακόμισε το καλοκαίρι του 2024 από τον ΠΑΟΚ, και […]
Λαφόν: «Θα τα δώσουμε όλα με τον ΠΑΟΚ»
Ο Αλμπάν Λαφόν έκανε δηλώσεις τόσο για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μάλμε για το Europa League, όσο και για το σημαντικό παιχνίδι που ακολουθεί απέναντι στον ΠΑΟΚ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Οι δηλώσεις του Λαφόν: Για το ματς με τη Μάλμε: «Ήταν ένα πολύ δύσκολο, αλλά σημαντικό παιχνίδι. Θέλαμε τους βαθμούς και παραμείναμε […]
Το ξεκαθάρισε ο Μπενίτεθ: «Δεν πετάω στα σύννεφα»
Τη μπάλα… χαμηλά προσπάθησε να κρατήσει ο Ράφα Μπενίτεθ μετά την εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μάλμε. Ο Ισπανός προπονητής τόνισε ότι είδε τον χαρακτήρα των παικτών του μέσω του αγώνα, υπογράμμισε πως χρειάζεται να αυξηθεί ο εσωτερικός ανταγωνισμός και να βελτιωθεί η φυσική κατάσταση, ενώ εξήγησε το λόγο για τον οποίο έγινε […]