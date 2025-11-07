Η αριθμητική υπεροχή ήρθε νωρίς για τον Δικέφαλο, καθώς στο 6’ ο Γκίγκοβιτς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη, αφήνοντας τη Γιούνγκ Μπόις με 10 παίκτες.

Παρά το ιδανικό σκηνικό, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να «χτυπήσει» γρήγορα. Ο Τάισον δημιούργησε διαδοχικές απειλές, πρώτα για τον Ντέλια (11’), έπειτα σε φάση που οδήγησε τον Ντεσπόντοφ σε νέο άστοχο τελείωμα από εξαιρετική θέση.

Ο Κωνσταντέλιας ήταν ο πιο σταθερός δημιουργός, με φάσεις στο 30’ (πάσα στον Κένι) και στο 35’, όταν πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, αλλά ο Μπάμπα δεν μπόρεσε να εκτελέσει σωστά. Η τελευταία καλή στιγμή ήρθε στο 40’ με γυριστό του Βολιάκο.

Εκτόξευση στο δεύτερο ημίχρονο – από την αστοχία στην… καταιγίδα

Στο 54’, ο Δικέφαλος ξεδιπλώνει επίθεση-υπόδειγμα: κάθετη του Ντέλια στον Μπάμπα, «σπάσιμο» του Γκανέζου και ο Μπιάνκο που έρχεται ως τρέιλερ γράφει το 1-0, με δεύτερο σερί ευρωπαϊκό τέρμα. Ο ΠΑΟΚ χειροκρότησε τον ίδιο του τον εαυτό, γιατί δεν ήταν απλώς γκολ· ήταν οργανωμένη επίθεση υψηλής ταχύτητας.

Η συνέχεια ήταν παράσταση. Στο 67’, τρομερή κάθετη του Ζίβκοβιτς στον Οζντόεφ, ο οποίος δίνει έτοιμο γκολ στον Γιακουμάκη: 2-0. Πέντε λεπτά μετά, νέα αλληλουχία πάσας, με Τάισον και Αντρίγια να συνδυάζονται υπέροχα, ο Ντέλια φέρνει την μπάλα στο δεξί και τελειώνει ιδανικά για το 3-0.

Το 4-0 γράφτηκε στο 77’, με νέο μάθημα αυτοματισμών: ο Αντρίγια περνάει κάθετα στον Κένι, αυτός «σερβίρει» και ο Μπάμπα ολοκληρώνει την παράσταση. Ακόμη και στο 85’, ο ΠΑΟΚ κυνηγούσε πέμπτο γκολ, με τακουνάκι του Πέλκα και ευκαιρία που έβγαλε ξανά ο Κέλερ.

Από τη σπατάλη του πρώτου μέρους, ο ΠΑΟΚ πέρασε στο καλύτερο ευρωπαϊκό του ημίχρονο φέτος. Πίεση, ταχύτητα, συνδυασμοί, αυτοπεποίθηση. Ένα 45λεπτο-δήλωση.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Μπιάνκο (65′ Οζντόεφ), Ντεσπόντοφ (62′ Ζίβκοβιτς), Κωνσταντέλιας (79′ Πέλκας), Τάισον (79′ Ιβανούσετς), Γιακουμάκης (79′ Τσάλοφ).

ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ: Κέλερ, Γιάνκο (87′ Άντριους), Ζούκρου, Λάουπερ, Χάτζαμ, Γκίγκοβιτς, Ραβελοσόν, Φάσναχτ (73′ Κόλεϊ), Σάντσες (65′ Πεχ), Βιργκίνιους (46′ Μοντέιρο), Κόρντομπα (73′ Μπέντια).