Έκτη σερί αγωνιστική δίχως νίκη ο Άρης, που θα μπορούσε κάλλιστα να γνωρίσει και την ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης. Είχε όμως… Άγιο Σωκράτη Διούδη, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στο τελικό 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 10η αγωνιστική

Μία ακόμη προβληματική εμφάνιση από τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι από το 24′ έμειναν καιμε παίκτη λιγότερο μετά την απευθείας κόκκινη του Γαλανόπουλου. Πολλές χαμένες ευκαιρίες για τους Αρκάδες και τρία δοκάρια!

Το ματς

Ο Ολιμπίου Μορουτσάν πήρε –όπως αναμενόταν– θέση στο αρχικό σχήμα και μαζί με τους Γαλανόπουλο και Σίστο αποτέλεσαν την τριάδα πίσω από τον προωθημένο Μορόν. Κάτω από τα δοκάρια ακόμη ένα νέο πρόσωπο, ο Διούδης, με τους Σούντμπεργκ και Άλβαρο να συνθέτουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στα άκρα της άμυνας αγωνίστηκαν οι Φαντιγκά και Τεχέρο, ενώ το δίδυμο των χαφ απάρτιζαν οι Μόντσου και Ράτσιτς.

Με μόνη αλλαγή τον Τζοακίνι –που αντικατέστησε τον τραυματία Μακέντα– είχε προγραμματίσει ο Κρις Κόουλμαν, πριν αισθανθεί ενοχλήσεις ο Τσίκο στο ζέσταμα και πάρει τη θέση του ο Τζανδάρης. Ο Παπαδόπουλος υπερασπίστηκε για ακόμη μία φορά την εστία, με τους Άλχο και Σιλά να καλύπτουν τα άκρα της άμυνας και τους Τριανταφυλλόπουλο και Ιβάνοφ στο κέντρο αυτής. Στον άξονα βρέθηκαν οι Γιαμπλόνσκι και Τζανδάρης, με τον Μπαρτόλο σε πιο προωθημένο ρόλο, ενώ στα άκρα της επίθεσης κινήθηκαν οι Καλτσάς και Κετού.

Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα μπορεί να χωριστεί ουσιαστικά σε δύο φάσεις: πριν και μετά την απευθείας αποβολή του Γαλανόπουλου στο 24’. Ωστόσο, η εικόνα του ΑΡΗ παρέμεινε η ίδια — απογοητευτική.

Ο Έλληνας μέσος αποβλήθηκε δικαιολογημένα, καθώς πήγε επικίνδυνα με τις τάπες στο πόδι του Γιαμπλόνσκι, σε μια περιττή φάση σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες. Μέχρι εκείνο το σημείο, ο ΑΡΗΣ δεν είχε καταφέρει να απειλήσει ουσιαστικά την άμυνα του Αστέρα, περιοριζόμενος σε ανούσια γεμίσματα και χωρίς ίχνος δημιουργικότητας.

Αντίθετα, ο Αστέρας Τρίπολης έδειχνε πιο οργανωμένος και επικίνδυνος, κρατώντας τη μπάλα χαμηλά και «χτυπώντας» κυρίως από την αριστερή του πλευρά με τους Σιλά και Κετού. Από εκεί προήλθαν και οι τρεις αξιόλογες στιγμές των Αρκάδων, με κορυφαία το δοκάρι του Κετού στο 7ο λεπτό.

Ο Κάρλες Πέρεθ ήταν η αντίδραση του Χιμένεθ μετά την ανάπαυλα ώστε να τονώσει τη δημιουργία της ομάδας του, την οποία είδε στο 56′ να χάνει μεγάλη ευκαιρία με την κεφαλιά του Σούντμπεργκ και τον Παπαδόπουλο να αποκρούει ενστικτωδώς.

Με εξαίρεση αυτή τη φάση, το δεύτερο μέρος ήταν μονόλογος των Αρκάδων, εκμεταλλευόμενοι το αριθμητικό τους πλεονέκτημα αλλά και τα επιπόλαια λάθη του Άρη. Μεγάλες ευκαιρίες χάθηκαν από την ομάδα του Κόουλμαν που είτε… έβρισκε στον Διούδη είτε στα δοκάρια όπως στις φάσεις των Τζοακίνι (60′) και Μπαρτόλο (86′), με το 0-0 να παραμένει ως το τελευταίο σφύριγμα του Ζαμπαλά.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης – Φαντιγκά (81′ Φρίντεκ), Σούντμπεργκ, Άλβαρο, Τεχέρο – Μόντσου, Ράτσιτς – Μορουτσάν (71′ Παναγίδης), Γαλανόπουλος, Σίστο (46′ Πέρεθ) – Μορόν (71′ Αλφαρέλα)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος – Άλχο, Τριανταφυλόπουλος (64′ Καστάνο), Ιβάνοφ, Σιλά – Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης (79′ Εντερ) – Καλτσάς, Μπαρτόλο, Κετού, Τζοακίνι (64′ Οκό)