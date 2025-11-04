Σύμφωνα με την CIES, σε έρευνά της για τη χρήση γηγενών ποδοσφαιριστών στα εθνικά πρωταθλήματα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση για τους… λάθος λόγους!
Πιο συγκεκριμένα, στην Stoiximan Super League, μόλις το 29,8% των παικτών είναι Έλληνες! Την πρωτιά στη λίστα κρατά η Κύπρος με ποσοστό μόλις 22,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Premier League της Αγγλίας με 23,6%, και η Πορτογαλία με 28,9%. Η Τουρκία σπάει κι εκείνη το φράγμα του 30%, χρησιμοποιώντας γηγενείς παίκτες στο 31,9%.
Στον αντίποδα, η Ισπανία «εμπιστεύεται» το ντόπιο ποδοσφαιρικό προϊόν, με 60,3% γηγενείς ποδοσφαιριστές στη La Liga, ενώ η Ολλανδία και η Γερμανία βρίσκονται επίσης ψηλά με 52,9% και 48,9% αντίστοιχα.
Lowest % of minutes by players eligible for the leagues’ country national team, 5⃣5⃣ leagues 🌐
🥇 #1Division 🇨🇾 22.3%
🥈 #PremierLeague 🏴 23.6%
🥉 #PrimeiraLiga 🇵🇹 28.9%
🇬🇷🇹🇷🇮🇹🇦🇪🇺🇸🇸🇦🇧🇪
More exclusive @CIES_Football demographic analysis 👉 https://t.co/ZLOZATvJZA pic.twitter.com/Ah4lAg4hiQ
— CIES Football Obs (@CIES_Football) November 4, 2025
Το συμπέρασμα; Στην Ελλάδα η Stoiximan Super League γεμίζει με ξένους ποδοσφαιριστές, και οι Έλληνες παίκτες φαίνεται πως «χάνουν» συνεχώς έδαφος στα ίδια τους τα… γήπεδα!