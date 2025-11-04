Σύμφωνα με την CIES, σε έρευνά της για τη χρήση γηγενών ποδοσφαιριστών στα εθνικά πρωταθλήματα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση για τους… λάθος λόγους!

Πιο συγκεκριμένα, στην Stoiximan Super League, μόλις το 29,8% των παικτών είναι Έλληνες! Την πρωτιά στη λίστα κρατά η Κύπρος με ποσοστό μόλις 22,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Premier League της Αγγλίας με 23,6%, και η Πορτογαλία με 28,9%. Η Τουρκία σπάει κι εκείνη το φράγμα του 30%, χρησιμοποιώντας γηγενείς παίκτες στο 31,9%.

Στον αντίποδα, η Ισπανία «εμπιστεύεται» το ντόπιο ποδοσφαιρικό προϊόν, με 60,3% γηγενείς ποδοσφαιριστές στη La Liga, ενώ η Ολλανδία και η Γερμανία βρίσκονται επίσης ψηλά με 52,9% και 48,9% αντίστοιχα.

Το συμπέρασμα; Στην Ελλάδα η Stoiximan Super League γεμίζει με ξένους ποδοσφαιριστές, και οι Έλληνες παίκτες φαίνεται πως «χάνουν» συνεχώς έδαφος στα ίδια τους τα… γήπεδα!