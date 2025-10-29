Μπορεί η 28η Οκτωβρίου να είναι για όλους μια στιγμή γιορτής και υπερηφάνειας για την Ελλάδα, αλλά για κάποιους προπονητές της Stoiximan Super League, οι καρέκλες τους «άδειασαν» πριν καν ξεκινήσει η… παρέλαση!

Κάποιοι δεν «έβγαλαν» ούτε τον Σεπτέμβριο

Μέχρι στιγμής στη σεζόν 2025-26, έχουν απομακρυνθεί από τις ομάδες τους, επτά προπονητές του ελληνικού πρωταθλήματος. Την αρχή έκανε ο Άρης. Οι «κιτρινόμαυροι», μετά τον αποκλεισμό από την Αράζ στα προκριματικά του Conference League και την ήττα από τον Παναιτωλικό στη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan Super League, προχώρησαν στη λύση της συνεργασίας τους με τον Μαρίνο Ουζουνίδη στις 09 Σεπτεμβρίου του 2025. Ο 57χρονος τεχνικός, σε τέσσερις αγώνες της σεζόν, κατέγραψε μία νίκη, ισάριθμες ισοπαλίες και δύο ήττες. Μετά το «διαζύγιο» των δύο πλευρών, ο Άρης προχώρησε στην πρόσληψη του Μανόλο Χιμένεθ, ενώ ο Ουζουνίδης βρίσκεται ακόμα σε αναζήτηση ομάδας.

Ο δεύτερος προπονητής που δεν κατόρθωσε να διατηρήσει τη «θέση» του, στα μέσα του Σεπτέμβρη, ήταν ο Ρουί Βιτόρια. Ο Πορτογάλος τεχνικός πρόλαβε να κάτσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού σε οκτώ αγώνες της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, μετρόντας δύο νίκες, ισάριθμες ήττες και τέσσερις ισοπαλίες. Η σεζόν για το «τριφύλλι» και τον 55χρονο προπονητή δεν ξεκίνησε ιδανικά, αφού ο σύλλογος γνώρισε τον αποκλεισμό από τη Ρέιντζερς, στα προκριματικά του Champions League.

Ακολούθησαν δύο προκρίσεις για το Europa League, με την ομάδα να εξασφαλίζει μία θέση στη League Phase της διοργάνωσης. Ωστόσο, στο εγχώριο πρωτάθλημα τόσο η εικόνα της ομάδας, όσο και τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Οι «Πράσινοι» έμειναν ισόπαλοι με τον Λεβαδειακό στην πρεμιέρα (1-1), ενώ γνώρισαν ήττα- σοκ από την Κηφισιά (3-2), τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Βιτόρια αποχώρησε από τον σύλλογο στις 15 Σεπτεμβρίου, δίχως να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση.

Ο δύσκολος Οκτώβρης

Ο 10ος μήνας του χρόνου αποδείχθηκε πολύ αρνητικός για την οικογένεια Πετράκη. Αρχικά, ο Γιώργος Πετράκης, αποτέλεσε «παρελθόν» από την ΑΕΛ Novibet στις 05 Οκτωβρίου. Ο 37χρονος προπονητής, σε εννέα αγώνες με τους«βυσσινοί», κατέγραψε μία νίκη, πέντε ισοπαλίες και τρεις ήττες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Στη Stoiximan Super League η ομάδα δεν είχε «γευτεί» τη χαρά της νίκης, μέχρι και την έκτη αγωνιστική, όταν και αποχώρησε ο Κρητικός τεχνικός.

Μία ημέρα αργότερα (06/10) έφτασε και η είδηση της απώλησης του πατέρα του, Γιάννη Πετράκη, από τον Παναιτωλικό. Ο 66χρονος σε εννέα αγώνες, πανηγύρισε δύο φορές τη νίκη, έμεινε μία φορά ισόπαλος, ενώ γνώρισε την ήττα έξι φορές. Παρά τη νίκη επί του Άρη (2-0), την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ (0-0) και την ανταγωνιστική εικόνα της ομάδας, στην ήττα από τον Παναθηναϊκό (2-1), η διοίκηση του συλλόγου δεν έμεινε ευχαριστημένη με τα αποτελέσματα. Η ήττα της ομάδας με σκορ 6-0 από τον Λεβαδειακό, αποτέλεσε το «κύκνειο άσμα» της θητείας του Πετράκη στον Παναιτωλικό.

Στις 05 Οκτωβρίου, εκτός από την περίπτωση του Γιώργου Περάκη, υπήρξε και δεύτερη αποχώρηση προπονητή. Ο λόγος για τον Σάββα Παντελίδη, ο οποίος απομακρύνθηκε από τον πάγκο του Αστέρα AKTOR. Ο 60χρονος πολύπειρος κόουτς, είχε να διαχειριστεί το δύσκολο πρόγραμμα των «Αρκάδων», με το ένα ανεπιτυχές αποτέλεσμα να διαδέχεται το άλλο. Συνολικά σε οκτώ αγώνες, κατέγραψε τρεις ισοπαλίες, πέντε ήττες και καμία νίκη. Αυτό το «μηδέν», στοίχισε στον Παντελίδη, με αποτέλεσμα την απόλυσή του από την ομάδα της Τρίπολης.

Την ανεπιθύμητη «σκυτάλη» πήρε ο Χρήστος Κόντης. Ο 50χρονος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, μετά την αποχώρηση του Βιτόρια. Έκανε ντεμπούτο στη σεζόν στο «ντέρμπι αιωνίων», με τους «Πράσινους» να μένουν στην ισοπαλία (1-1) με τον Ολυμπιακό. Η μεγάλη επικράτηση επί της Γιανγκ Μπόις (4-1), για το Europa League, έφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση περί μονιμοποίησης του Κόντη στον πάγκο του «τριφυλλιού».

Στο πρωτάθλημα παρέμεινε αήττητος με δύο νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες σε τέσσερις αγώνες, αλλά στην Ευρώπη τα πράγματα δεν εξιλήχιηκαν ιδανικά. Η διοίκηση της ομάδας, δεν είχε αποφασίσει αν θα δώσει την ευκαιρία στον Κόντη να μείνει, αλλά η ήττα από την Γκόου Αχεντ Ίγκλς (2-1) ξεκαθάρισε τα πράγματα. Στις 24 Οκτωβρίου, ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών και η πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ, με την ήττα από τη Φέγενορντ (3-1) να αποτελεί τον τελευταίο αγώνα του Κόντη. Η διαφορά του από τους υπόλοιπους της λίστας, είναι πως ο 50χρονος έχει βρεί ήδη νέα ομάδα, τον ΟΦΗ!

Ο σύλλογος της Κρήτης, που πέρυσι έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, δεν πραγματοποίησε την ίδια πορεία στη νέα σεζόν. Μετά από δύο νίκες και πέντε ήττες, στους πρώτους επτά αγώνες του πρωταθλήματος, η διοίκηση αποφάσισε να λύσει τη συνεργασία της με τον προπονητή Μίλαν Ράσταβατς. Η αποχώρηση του Σέρβου τεχνικού στις 26 Οκτωβρίου του 2025, ένα χρόνο και 13 ημέρες από όταν ανέλαβε τον ΟΦΗ (13/10/2024), αποτελεί την τελευταία στη Stoiximan Super League.

Στο ποδόσφαιρο, λένε πως ο χρόνος είναι ο πιο σκληρός αντίπαλος. Στην Ελλάδα, όμως, αυτόν τον ρόλο τον κρατάει η… υπομονή. Ή μάλλον, η έλλειψή της. Σε ένα πρωτάθλημα, που στην 28η Οκτωβρίου επτά προπονητές, είδαν τις καρέκλες τους να… γλιστρούν κάτω απ’ τα πόδια τους!