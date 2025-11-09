Ο Ολυμπιακός «πάτησε» κορυφή στην Stoiximan Super League με την νίκη στη Νεάπολη ενάντια στη Κηφισιά με 3-1. Σκόρερ των «Ερυθρολέυκων» οι Νασιμέντο και Ελ Κααμπί. Ακολουθεί η ανάλυση του αγώνα από τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Δημήτρη Σπηλιόπουλου.

H ανάλυση του αγώνα

Επιστροφή στις νίκες για τον Ολυμπιακό με μία πάρα πολύ καλή εμφάνιση εδώ στη Νίκαια επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς σε ένα ματς που τα είχε όλα Σίγουρα η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα μπορούσε να είχε σκοράρει περισσότερο. Απώλεσε πάρα πολλές ευκαιρίες. Το μόνο αρνητικό που είχε στην απόδοσή του ο Ολυμπιακός, όπως είπε και ο προπονητής του, ήταν ο τρόπος που μπήκε στα δύο ημίχρονα.

Στο πρώτο είχε επιτρέψει μία από τις ελάχιστες ευκαιρίες της Κηφισιάς στο παιχνίδι, στο δεύτερο ουσιαστικά δέχεται ένα γκολ από τα αποδυτήρια,αλλά αυτό είναι μόνο ένα μικρό δείγμα του αγώνα. Στη μεγάλη εικόνα, ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός, έχοντας ένα δίδυμο στη μεσαία γραμμή, πάρα πολύ δημιουργικό, γρήγορο και πολύ κάθετο παιχνίδι.

Ο Νασιμέντο και ο Μουζακίτης ήταν εξαιρετικοί και κατεύθυναν όλη την ομάδα σε μία σε ένα απόγευμα όπου δεν υστέρησε κανείς. Ο Ελ Κααμπί πέτυχε δύο γκολ. Ο Ζέλσον είναι από τα πρόσωπα του αγώνα, κερδίζοντας την αποβολή και πέναλτι. Γενικώς πάρα πολύ γεμάτη εμφάνιση.

Ό,τι καλύτερο αυτή η νίκη για να πάει ο Ολυμπιακός στη διακοπή, να ξεκουραστεί και να ετοιμαστεί για τα επόμενα, τα σημαντικά που έχει μπροστά του.