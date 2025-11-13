Την ανάγκη να επικαιροποιηθούν τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου υπογράμμισε χθες από τις Βρυξέλλες ο Σταύρος Παπασταύρου μετά την προγραμματισμένη συνάντηση που είχε με τον κύπριο ομόλογό του, Γιώργο Παπαναστασίου, και τον επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν.

Το ζήτημα του «ξεμπλοκαρίσματος» του καλωδίου βρέθηκε ψηλά στην ατζέντα του χθεσινού τετ α τετ στις Βρυξέλλες, στον απόηχο των κοινών δηλώσεων Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη από την Αθήνα, μέσω των οποίων αποτυπώθηκε δημοσίως η ελληνοκυπριακή απόφαση να ενισχυθεί το πρότζεκτ του GSI με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών. Οπως τόνισε ο Γιώργος Παπαναστασίου, μια τέτοια κίνηση προσθήκης ενός δυνητικού ενδιαφερόμενου επενδυτή θα μπορούσε να κάνει το έργο, ως προς τις προκλήσεις γύρω από το οικονομικό σκέλος, αλλά και το τεχνικό, «να είναι βιώσιμο».

Από την πλευρά του, ο έλληνας υπουργός ενημέρωσε χθες τους Παπαναστασίου και Γιόργκενσεν για τις σημαντικές συμφωνίες που υπεγράφησαν στο Ζάππειο με τους αμερικανούς υπουργούς στο περιθώριο της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (Ρ-TEC), οι οποίες στοχεύουν στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, καθιστώντας την Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG.

Επί τάπητος τέθηκαν και τα αποτελέσματα της συνάντησης «3+1» που διεξήχθη στην Αθήνα στο περιθώριο της P-TEC μεταξύ των υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ. Οπου, μεταξύ άλλων, οι τέσσερις υπουργοί – με τη συμμετοχή του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ – επαναβεβαίωσαν την κοινή τους δέσμευση για προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας πως δεσμεύονται να στηρίξουν έργα περιφερειακής διασυνδεσιμότητας που είναι ήδη σε εξέλιξη καθώς και να συνεργαστούν για την προστασία ενεργειακών υποδομών.

Από τις Βρυξέλλες χθες, ο Σταύρος Παπασταύρου κάλεσε την Ευρώπη «να κινηθεί γρήγορα» στην κατεύθυνση της ενίσχυσης έργων διασυνδεσιμότητας τα οποία δύνανται να αποκλιμακώσουν τις τιμές της ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.