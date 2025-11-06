Συμφωνία για συμμετοχή της ExxonMobil με μερίδιο 60% στην Κοινοπραξία Energean – Helleniq Energy που έχει τα δικαιώματα έρευνας υδρογονανθράκων στο “οικόπεδο 2” στο Ιόνιο με επόμενο βήμα την υλοποίηση – για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια – ερευνητικής γεώτρησης υπεγράφη σήμερα στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC).

Η συμφωνία συνοδεύεται από την πρόθεση έρευνας και υπεράκτιας γεώτρησης στο εν λόγω οικόπεδο από τη νέα κοινοπραξία.

«Ιστορική ημέρα»

Μιλώντας στο MEGA και τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έκανε λόγο για μία «ιστορική ημέρα»:

«Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική ημέρα. Η ExxonMobil συμφώνησε με δύο ελληνικές εταιρίες έτσι ώστε η κοινοπραξία να κάνει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μέσα στους επόμενους 18 – 24 μήνες».

«Σε λιγότερο από δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση. Θα ξέρουμε αν έχουμε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, το οποίο θα μας δώσει μία ενεργειακή ασφάλεια και μία γεωπολιτική ισχύ».

Ο ίδιος μίλησε για τις εξελίξεις και με την Chevron, ενώ σημείωσε πως:

«Ο πρωθυπουργός έχει βάλει σε πρώτη προτεραιότητα την ανάπτυξη στον τομέα υδρογονανθράκων».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για τον τρόπο με τον οποίον κλείστηκαν οι συμφωνίες με τις αμερικανικές εταιρίες:

«Πριν πάμε στην Ουάσιγκτον, πετύχαμε να έχουμε μία πολύ καλή σχέση με το Τέξας και να έχουμε συνεργασίες οι οποίες είναι αμοιβαία επωφελείς».

Και σημείωσε:

«Η πραγματική διάσταση είναι ότι θα μας πάει σε άλλο επίπεδο, θα δημιουργήσει συνθήκες που θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής της Ελληνίδας και του Έλληνα, δεν θα γίνουμε εμίρηδες αλλά θα μπορέσει η χώρα μας να έχει μία πολύ μεγάλη ανάσα οικονομική».

