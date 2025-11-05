Ηχηρό μήνυμα απέναντι στις αναθεωρητικές βλέψεις της Τουρκίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου θα στείλουν τις επόμενες ημέρες Ελλάδα, ΗΠΑ και Ισραήλ με δύο ασκήσεις νότια της Κρήτης. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», μονάδες των Πολεμικών Ναυτικών Ελλάδας, ΗΠΑ, αλλά και άλλων συμμαχικών και φιλικών προς την Ελλάδα χωρών, διενεργούν ήδη σενάρια της άσκησης «Νηρηίς 2025», με την κορύφωση να αναμένεται να σημειωθεί στις 6 Νοεμβρίου, με τη χρήση πυρών σε δύο περιοχές που έχει δεσμεύσει με σχετική NAVTEX η Αθήνα, νότια της Κρήτης.

Η συγκεκριμένη άσκηση που ξεκίνησε στις 2 Νοεμβρίου θα ολοκληρωθεί στις 8 του μήνα. Αξίζει να επισημάνουμε πως η πολυεθνική άσκηση διοργανώνεται ετησίως από το Πολεμικό Ναυτικό με σκοπό την εξάσκηση σε διαδικασίες τόσο επί των κλασικών μορφών ναυτικού πολέμου, όσο και επί των σύγχρονων μορφών απειλών, σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας. Από ελληνικής πλευράς, το Πολεμικό Ναυτικό συμμετέχει με πλοία και μέσα των Διοικήσεων Φρεγατών, Ταχέων Σκαφών, Υποβρυχίων, Αμφιβίων Δυνάμεων, Ναρκοπολέμου, Πλοίων Επιτήρησης, Αεροπορίας Ναυτικού, Υποβρυχίων Καταστροφών, ενώ σε διάφορα σενάρια θα συμμετάσχουν και προσωπικό και μέσα του ΓΕΕΘΑ, του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας, και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου. Από αμερικανικής πλευράς, παρά το γεγονός πως το αεροπλανοφόρο «Ford» έφυγε από τη Μεσόγειο, πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά παραμένουν στην περιοχή, συμμετέχοντας και στην ελληνική άσκηση.

Οι συμβολισμοί

Εχει τη σημασία του πως στις 6 και 7 Νοεμβρίου η Αθήνα θα αποτελέσει έδρα εξελίξεων στα ενεργειακά ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο, με την έλευση δύο υπουργών των ΗΠΑ για την επερχόμενη Σύνοδο Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), υπογραμμίζοντας τη σημαντική ενεργειακή θέση της Ελλάδας.

Η έντονη κινητικότητα πολεμικών αεροσκαφών και πλοίων που θα σημειωθεί τις επόμενες ημέρες νοτίως της Κρήτης είναι σε περιοχές όπου εκτός της Chevron, θα ενεργοποιηθεί και η Exxon Mobil, ενώ λίγο πιο ανατολικά υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο, μιας και πλέον στην Αθήνα βρίσκεται και η πρεσβευτής των ΗΠΑ που μπορεί να σηκώσει απευθείας τηλέφωνο με τον αμερικανό πρόεδρο, να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και ελληνική κίνηση με την επανέναρξη των μετρήσεων για την πόντιση του καλωδίου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ.

Ο δεσμός με το Ισραήλ

Με το Ισραήλ, στο οποίο κυριαρχούν τις τελευταίες ημέρες αποκαλύψεις για τη δημιουργία μυστικής τουρκικής βάσης στη Σομαλία για δοκιμές πυραύλων με στόχο την αύξηση του βεληνεκούς, η Ελλάδα θα στείλει ένα ακόμα μήνυμα της άρρηκτης στάσης τους απέναντι στις αναθεωρητικές βλέψεις της Αγκυρας. Στις 10 Νοεμβρίου η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία θα προχωρήσει σε μαζική απογείωση τουλάχιστον πενήντα μαχητικών, που συντονισμένα θα πετάξουν νοτίως της Κρήτης, προκειμένου να συναντηθούν με ιπτάμενα τάνκερ του Ισραήλ, στο πλαίσιο καθιερωμένης πλέον άσκησης ανά εξάμηνο, που στόχο έχει τη συντήρηση των ικανοτήτων των ελλήνων πιλότων στον εναέριο ανεφοδιασμό. Μια συντήρηση στην οποία όπως όλα δείχνουν συναινεί και επιθυμεί και το Τελ Αβίβ καθώς βλέπει πως η Αγκυρα οργανώνει κινήσεις στην Συρία και την Ερυθρά Θάλασσα, σε περιοχές που ενοχλούν το Ισραήλ.

Αρχικά η Αθήνα είχε δεσμεύσει περιοχή νότια της Κρήτης για τη συγκεκριμένη άσκηση με διάρκεια δέσμευσης μιας εβδομάδας, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες που δεν ήταν ξεκάθαρο το πότε θα υπήρχε «παράθυρο» στον καιρό προκειμένου όλα αυτά τα αεροσκάφη να μπορέσουν να ασκηθούν και την ημέρα και τη νύχτα. Τελικώς την Τρίτη η Αθήνα προχώρησε στην έκδοση ΝΟΤΑΜ για τη 10η Νοεμβρίου. Πέρα από αυτές τις ασκήσεις, η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει μέχρι τις 13 Νοεμβρίου μια σειρά αεροναυτικών ασκήσεων στο Αιγαίο συμπεριλαμβάνοντας και τη νησίδα Ζουράφα, απέναντι από την οποία η Τουρκία ενεργοποιεί πεδίο ασκήσεων με πραγματικά πυρά αυτές τις ημέρες, ενώ ζητεί την αποστρατιωτικοποίηση Σαμοθράκης, Λήμνου, Αϊ-Στράτη, Λέσβου, Ικαρίας και Πάτμου.