Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη δοκιμαστική πτήση του εκσυγχρονισμένου αεροσκάφους P-3B Orion του Πολεμικού Ναυτικού, όπως ανακοινώθηκε από τη Lockheed Martin σε συνεργασία με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ). Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα κομβικό ορόσημο για το φιλόδοξο Πρόγραμμα Αναβάθμισης Μέσης Ζωής (MLU), σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, έγιναν επιτυχείς δοκιμές σε όλα τα συστήματα του αεροσκάφους. Ξεχωριστή έμφαση δίνεται στη λειτουργικότητα του νέου ψηφιακού πιλοτηρίου τύπου glass cockpit καθώς και στη διασύνδεση των δεδομένων αποστολής, τα οποία εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν καθοριστικά τις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού τόσο σε αποστολές ναυτικής επιτήρησης όσο και σε ανθυποβρυχιακό πόλεμο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Lockheed Martin ως κύριος ανάδοχος επανέλαβε τη δέσμευσή της για την τεχνική υποστήριξη στην Ελλάδα και την επένδυση ουσιαστικών πόρων, με στόχο τον πλήρη εκσυγχρονισμό του στόλου των P-3B Orion. Παράλληλα, καταγράφηκε στενή συνεργασία με την ΕΑΒ για την επίλυση θεμάτων συμβατότητας μεταξύ των καινοτόμων ηλεκτρονικών συστημάτων και της παλαιότερης τεχνολογίας του αεροσκάφους, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή διεξαγωγή της δοκιμαστικής πτήσης.

Δηλώσεις στελεχών Lockheed Martin και ΕΑΒ

«Η επιτυχής δοκιμαστική πτήση του εκσυγχρονισμένου P-3B Orion αποτελεί καίριο ορόσημο», δήλωσε ο Rod McLean, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής του τομέα Air Mobility and Maritime Missions της Lockheed Martin. Ο κ. McLean υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία που έχει το ανανεωμένο αεροσκάφος για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της θαλάσσιας περιπολίας της Ελλάδας, προσθέτοντας: «Το εκσυγχρονισμένο P-3B Orion θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην ενίσχυση των δυνατοτήτων θαλάσσιας περιπολίας της Ελλάδας και θα διασφαλίσει ότι το Πολεμικό Ναυτικό παραμένει επιχειρησιακά έτοιμο για τις επόμενες δεκαετίες».

Από την πλευρά της ΕΑΒ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Διακόπουλος επισήμανε: «Η ολοκλήρωση του πρώτου εκσυγχρονισμένου P-3B Orion σηματοδοτεί τον σημαντικότερο σταθμό σε ένα πρόγραμμα δομικού και ηλεκτρονικού εκσυγχρονισμού που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα και υψηλό βαθμό δυσκολίας». Περιγράφοντας τις τεχνικές προκλήσεις που αντιμετώπισε η ελληνική ομάδα, τόνισε: «Κατά τη διάρκεια υλοποίησης προέκυψαν τεχνικές προκλήσεις, η επίλυση των οποίων απαίτησε σημαντική επένδυση χρόνου, προσπαθειών και πόρων. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, η έναρξη των πτητικών δοκιμών αποδεικνύει την προσήλωσή μας στην αποστολή μας».

Το πρόγραμμα αναβάθμισης P-3B Orion

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P-3B ξεκίνησε το 2015 βάσει διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αποτελώντας μοναδικό παράδειγμα τέτοιας εμβέλειας σε διεθνές επίπεδο. Το Πρόγραμμα Αναβάθμισης Μέσης Ζωής (MLU) προβλέπει διαδοχικές φάσεις εργοστασιακής συντήρησης, την ανάπτυξη ολοκληρωμένου εγχώριου συστήματος διαχείρισης και ενσωμάτωσης αποστολών, εγκατάσταση νέων προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων πτήσης, καθώς και παροχή συναφών υπηρεσιών και εξοπλισμού.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό συνολικά τεσσάρων αεροσκαφών P-3B Orion, με υλικά αναβάθμισης που επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής τους κατά 15.000 ώρες πτήσης, εξασφαλίζοντας ουσιαστική ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού με αποδοτικό κόστος.

Επιχειρησιακές δυνατότητες και διεθνής ρόλος

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό επιχειρεί με τον στόλο των P-3B για περισσότερα από 20 χρόνια, αξιοποιώντας τις αυξημένες δυνατότητες των νέων συστημάτων. Οι αναβαθμισμένες ελληνικές εκδόσεις διαθέτουν εξειδικευμένο εξοπλισμό τόσο για ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις όσο και για πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον πλοίων επιφανείας. Παράλληλα, το σύγχρονο ψηφιακό πιλοτήριο με οθόνες LCD και κονσόλες του νέου συστήματος αποστολής προσφέρει αναβαθμισμένη επίγνωση της τακτικής κατάστασης και ενισχυμένη ικανότητα αναγνώρισης απειλών.

Το P-3 Orion παραμένει σημείο αναφοράς στην κατηγορία των αεροσκαφών ναυτικής περιπολίας και αναγνώρισης, ενώ διεθνώς χρησιμοποιείται για αποστολές εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης πειρατείας, ανθρωπιστικής βοήθειας, έρευνας και διάσωσης, συλλογής πληροφοριών, ανθυποβρυχιακού πολέμου, καθώς και για την υποστήριξη ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.