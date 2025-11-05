Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου ανοίγουν οι πύλες της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους πάνω από 1,2 εκατ. νοικοκυριά που δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 5 Δεκεμβρίου.

Λίγα 24ωρα πριν ξεκινήσει η διαδικασία, τα νοικοκυριά θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Δικαιούχοι: Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, φωτιστικού πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων, βιομάζας ή θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, καθώς και για ηλεκτρική ενέργεια.

2. Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια: Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό και 24.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για μονογονεϊκή οικογένεια, το όριο είναι 29.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ. Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει, και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

3. Ποσό επιδόματος: Δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ ούτε να υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Το ανώτατο ποσό αυξάνεται έως 1.200 ευρώ για οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Μόνο ένα είδος καυσίμου δύναται να επιδοτηθεί ανά δικαιούχο, για αγορές τουλάχιστον διπλάσιας αξίας των επιδοτούμενων ειδών.

4. Χρόνος και τρόπος πληρωμής: Μέσω τραπεζών.

Εως 23 Δεκεμβρίου 2025 για αγορές που θα τιμολογηθούν έως 30 Νοεμβρίου και καταχωριστούν έως 5 Δεκεμβρίου .

για αγορές που θα τιμολογηθούν έως και καταχωριστούν έως . Εως 29 Μαΐου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1 Οκτωβρίου 2025 (ειδικά για καυσόξυλα και πέλετ για καταναλώσεις από 1 Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026), εφόσον τιμολογηθούν έως 15 Απριλίου 2026 και καταχωριστούν έως 30 Απριλίου 2026.

5. Φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση: Επιπλέον πληρωμή έως 31 Ιουλίου 2026 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.