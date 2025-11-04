Το κλίμα έδειχνε χαλαρό, η συζήτηση ήταν πολιτική, όμως το διακύβευμα για το ΠΑΣΟΚ ήταν πολύ συγκεκριμένο στη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ: το συνέδριο, που προσδιορίστηκε χρονικά στο πρώτο τρίμηνο του 2026, είναι η τελευταία μεγάλη ευκαιρία του κόμματος πριν από τις εκλογές να δημιουργήσει κεντρικό πολιτικό γεγονός. Ως εκ τούτου, παρά τα «καρφιά» πριν και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι τόνοι δεν σηκώθηκαν. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε τις «λάθος δηλώσεις» των στελεχών που αξιοποιούνται από τη ΝΔ, τονίζοντας πως «υπήρξε μια πολυφωνία η οποία είναι πλούτος, αρκεί να υπηρετεί μια κοινή στρατηγική». Μιλώντας για τη σύγκρουση του κόμματος με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, είπε πως ξέρει «ότι το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται, θα μπορούσε να έχει άλλη αντιμετώπιση, αλλά εγώ αυτός θα είμαι και έτσι θα προχωρήσω. Αυτό δεν αλλάζει».

Τι είπαν τα στελέχη

Με τη σειρά τους, μια σειρά από πρωτοκλασάτα στελέχη, των οποίων κατά καιρούς οι αιχμές έχουν συζητηθεί δημόσια, έδωσαν έμφαση στον χρόνοκαι στον δρόμο προς το συνέδριο. Ο Παύλος Γερουλάνος μίλησε για την ανάγκη μιας «έκρηξης δημοκρατίας» στον δρόμο προς το συνέδριο, δίνοντας έμφαση στη σημασία του ανοιχτού μητρώου, στην αξιοποίηση των αιρετών στελεχών και στο αμφίπλευρο κοινωνικό κάλεσμα που πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ. Επέμεινε στη σύγχρονη λειτουργία των οργάνων, έθεσε τρία σημεία πολιτικής που πρέπει να διαμορφωθούν εκεί (συνταγματική αναθεώρηση, εκλογικός νόμος, κείμενο θέσεων) και απέρριψε τα σενάρια συνεργασίας με τη ΝΔ. «Πρέπει να βιαστούμε για να δείξουμε ότι φέρνουμε στην κοινωνία κάτι νέο, κάτι φρέσκο, κάτι δυναμικό», επεσήμανε, προτείνοντας ημερομηνίες συνεδρίου 21 και 22 Μαρτίου.

Από τη δική της πλευρά, η Aννα Διαμαντοπούλου σχολίασε πως «το επερχόμενο συνέδριο είναι η τελευταία μεγάλη ευκαιρία πριν από τις εκλογές να αναταχθεί ουσιαστικά η πορεία του κόμματος» και έθεσε ως βασική προϋπόθεση για να συμβεί αυτό τις τακτικές συνεδριάσεις της ΠΓ. «Δεν πρέπει να βρεθούμε ούτε στην αυλή της ΝΔ, με τις συντηρητικές και επικίνδυνες αντιλήψεις, ούτε στη μικρή θάλασσα των κομματιδίων του ΣΥΡΙΖΑ», επεσήμανε. «Για να το πετύχουμε, χρειάζεται έκφραση όλων των απόψεων. Η διαφορετικότητα και η πολυσυλλεκτικότητα είναι πηγή δύναμης, όχι απειλή. Αυτή η διαφορετικότητα κάνει ένα κόμμα μεγάλο. Η διαφωνία δεν είναι εσωστρέφεια και η ενότητα δεν επιβάλλεται».

Υπέρ των συζητήσεων στα όργανα τάχθηκε και η Νάντια Γιαννακοπούλου («η σύνθεση είναι η δύναμή μας»), για τη βελτίωση της εσωκομματικής λειτουργίας μίλησε και ο επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης, Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ ο Παύλος Χρηστίδης τόνισε πως «η διεύρυνση της παράταξης πρέπει να απευθύνεται πρωτίστως στους ανθρώπους που έχουν ανάγκες και νιώθουν εκτός των τειχών». Για τη Μιλένα Αποστολάκη, «όποιος θέλει και επιδιώκει την αλλαγή, φροντίζει πρώτα να αλλάξει ο ίδιος», ενώ ο Μιχάλης Κατρίνης προέταξε την ανάγκη της μη απομόνωσης και του διαλόγου με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις – συμφωνήθηκε ομόφωνα, προς το τέλος της συνεδρίασης, πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνομιλεί και να συνεργάζεται, για παράδειγμα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, όμως στόχος στις εκλογές είναι η αυτόνομη κάθοδος. «Ο διάλογος με τις προοδευτικές δυνάμεις και η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών στην κοινωνία και στη Βουλή θα βοηθήσει την προσπάθειά μας», ανέφερε στην επιστολή του και ο Χάρης Δούκας, ο οποίος επίσης τάχθηκε υπέρ του ανοιχτού μητρώου για την εκλογή συνέδρων και τόνισε πως θεωρεί «αναγκαία τη στρατηγική επιλογή για άρνηση κάθε κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ».

Η συζήτηση, σύμφωνα με πολλούς από τους παρισταμένους, δεν ξέφυγε σε κανένα σημείο της, δείχνοντας πως, τουλάχιστον, καμιά πλευρά δεν είχε έρθει για καβγά – γι’ αυτό, άλλωστε, και κανείς δεν αναφέρθηκε στη συγκυρία. Δεν είναι λίγοι εκείνοι όμως, που, μετά τη λήξη της, επεσήμαιναν πως αυτή η συνεδρίαση δεν πρέπει να είναι η τελευταία στον δρόμο προς το συνέδριο – δείχνοντας πως ακόμα και η διαδρομή προς τα εκεί βρίσκεται υπό παρακολούθηση.