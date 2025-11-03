Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 προσδιόρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης την διεξαγωγή του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ κατά την εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία ΚΟΕΣ του κόμματος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε συνολική κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για την ανάγκη ενότητας το επόμενο διάστημα. «Τη στιγμή που υπήρχε ένα κλίμα ανάτασης, εμψύχωσης και πίστης στο εγχείρημα, υπήρξε μια πολυφωνία η οποία είναι πλούτος, αρκεί να υπηρετεί μια κοινή στρατηγική», ανέφερε για την κριτική που έχει ακουστεί το προηγούμενο διάστημα σε δημόσιο επίπεδο. «Δεν αξίζει στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ να γίνονται λάθος δηλώσεις ή δηλώσεις που μπορεί να παρερμηνευτούν και καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρά ηχεία, να τις παίρνει και να αλλάζει την ατζέντα προσπαθώντας να εκτροχιάσει το ΠΑΣΟΚ από το κεντρικό πολιτικό του σχέδιο. Δεν το αξίζει αυτό ο κόσμος μας, τον απογοητεύει», σχολίασε, τονίζοντας ότι δεν χρειάζεται στο ΠΑΣΟΚ να «πυροβολούν τα πόδια τους».

«Λάθος δηλώσεις» που αξιοποιούνται από τη ΝΔ

Μιλώντας για την προηγούμενη περίοδο, Ανδρουλάκης τόνισε πως «μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που πραγματικά ήταν μια στιγμή ανάτασης και θα έλεγα μια σημαντική στιγμή στη νεότερη ιστορία της παράταξής μας, όπου μετά από πολλά χρόνια ξαναβρεθήκαμε εμείς να προτείνουμε το άλλο σχέδιο απέναντι στη Δεξιά. Δεν νομίζω ότι πιστεύαμε στην αρχή αυτής της προσπάθειας ότι θα έρθει τόσο σύντομα αυτή η ώρα, εμείς να προτείνουμε το άλλο σχέδιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία». Απαντώντας στην κριτική που δέχεται, τόνισε πως «τη στιγμή που υπήρχε ένα κλίμα ανάτασης, εμψύχωσης και πίστης στο εγχείρημα, υπήρξε μια πολυφωνία η οποία είναι πλούτος, αρκεί να υπηρετεί μια κοινή στρατηγική. Δεν αξίζει στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ να γίνονται λάθος δηλώσεις ή δηλώσεις που μπορεί να παρερμηνευτούν και καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρά ηχεία, να τις παίρνει και να αλλάζει την ατζέντα προσπαθώντας να εκτροχιάσει το ΠΑΣΟΚ. Δεν το αξίζει αυτό ο κόσμος μας, τον απογοητεύει».

Μιλώντας για την μιντιακη υπεροπλία της ΝΔ, τόνισε πως «Πρέπει να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο. Όλοι έχουμε το ίδιο όραμα, το ίδιο σχέδιο και τον ίδιο στόχο: Την Κυριακή το βράδυ να έχουμε υπηρετήσει τις ανάγκες του ελληνικού λαού και του προοδευτικού κόσμου της χώρας. *Δεν είναι αυτά που σας λέω ένα αφήγημα κομματικού πατριωτισμού, είναι η βαθιά μου πίστη σε μια ευθύνη και σε ένα όραμα που έχω και έχουμε για να αλλάξουμε την Ελλάδα», τόνισε, κάνοντας λόγο για «μάχη απέναντι στη συντήρηση και τα συμφέροντα (…) Όταν βλέπει ότι εμείς είμαστε μπροστά στη μάχη απέναντι στη συντήρηση, στην διαφθορά και την ολιγαρχία. Κανείς δεν πρέπει να νιώθει μοναξιά σε μια τέτοια μάχη. Αν νιώθει μοναξιά, χάσαμε. Ενότητα σημαίνει όλοι, με το ίδιο σθένος, με την ίδια δύναμη να δίνουμε τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τα συμφέροντα – με κάθε παιχνίδι του παρασκηνίου».

Από τις αιχμές του δεν έλειψαν αυτές για τον Τσίπρα: «Θυμάστε τι έγινε με τον Τσίπρα; Έλεγαν όλο το καλοκαίρι ότι «έρχεται η μεγάλη του παρέμβαση». Θυμάστε κάτι από αυτή την παρέμβαση; «Έρχεται το Ινστιτούτο που θα είναι οι κορυφαίοι από όλο τον κόσμο»; Οι ίδιοι που ήταν, είναι. Το ΠΑΣΟΚ είναι το πρόβλημα τους γιατί έχει ρίζες, έχει απόψεις και έχει θέσεις», είπε. «Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα one man show. Δεν είναι ένα κόμμα της μεταπολιτικής όπου υπάρχει μία πεφωτισμένη ηγεσία και μια διαπλοκή που τη στηρίζει».