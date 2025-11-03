Παρότι ως τώρα όλες οι πλευρές κρατούν χαμηλούς τόνους, στο ΠΑΣΟΚ βρίσκονται εν αναμονή της σημερινής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου -της πρώτης συνεδρίασης κομματικού οργάνου εδώ και μήνες. Ειδικά από την στιγμή που αυτή έρχεται μόλις λίγες μέρες αφότου τόσο ο Παύλος Γερουλάνος όσο και η Αννα Διαμαντοπούλου (οι οποίοι συμμετέχουν στην ΠΓ και θα δώσουν το παρών σήμερα στην Χαριλάου Τρικούπη) άφησαν αιχμές για λάθη της ηγεσίας, αλλά και για θολή πολιτική γραμμή.

Από την δική του πλευρά, το «παρών» μέσω επιστολής αναμένεται να δώσει ο Χάρης Δούκας -λόγω της παρουσίας του δημάρχου Αθηναίων στο Ρίο για την Διάσκεψη για το Κλίμα, αναζητήθηκε τρόπος τις προηγούμενες ώρες να συμμετάσχει και αυτός στην συνεδρίαση. Ενώ αρχικά υπήρχε διάθεση να στείλει μαγνητοσκοπημένη δήλωση, όλα δείχνουν πως τελικά επελέγη η γραπτή επιστολή.

Από την Λάρισα το περασμένο Σάββατο, ο Ανδρουλάκης δήλωσε πως με την σημερινή (Δευτέρα 03/11) συνεδρίαση το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε «προεκλογική περίοδο», κατά την οποία έχει στόχο να κάνει γνωστό το πρόγραμμά του παντού και να μετατρέψει τον δρόμο προς το συνέδριο σε πορεία «προς τον λαό, για τον λαό». Αυτή η απόπειρα εξωστρέφειας και «φυγής προς τα εμπρός» έρχονται μετά από μια σειρά δημοσκοπήσεων που δείχνουν το κόμμα να μένει στάσιμο, αλλά και από επιλογές που συζητήθηκαν δημόσια από πρωτοκλασάτα στελέχη, πολλά εκ των οποίων θα βρίσκονται στο τραπέζι της συνεδρίασης.

«Αν και όταν χρειαστεί, θα κάνουμε τις διορθωτικές αλλαγές στρατηγικής που χρειάζονται για να πετύχουμε τον πολιτικό στόχο μας τις επόμενες εκλογές. Το έδαφος είναι εύφορο γιατί οι πολίτες βρίσκονται σε αναζήτηση της επόμενης κυβερνητικής επιλογής που θα εμπιστευτούν», ανέφερε (RealNews) ο Γερουλάνος, ερωτώμενος για τη διορία της «βελόνας» που συζητείται μετά την δική του δήλωση σε εσωκομματική διαδικασία στην περιφέρεια. Από την δική της πλευρά, η Αννα Διαμαντοπούλου έχει ήδη μιλήσει δημόσια για την ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να αποσαφηνίσει τον τρόπο της διεύρυνσής του, τον τρόπο της μετωπικής σύγκρουσης με τη ΝΔ, και τον διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις -απέναντι σε όσους θέλουν να φέρουν ως λύση τον Αλέξη Τσίπρα.

Τόσο οι δύο όσο και ο Χάρης Δούκας, που θέτει καθαρά ζήτημα η απόρριψη της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ να γίνει συνεδριακή απόφαση, τάσσονται υπέρ μιας ανοιχτής συνεδριακής διαδικασίας, εκτιμώντας πως το συνέδριο είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ πριν από τις εκλογές για να δημιουργήσει πολιτικό γεγονός.