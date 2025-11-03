Πριν από περίπου δύο χρόνια, είχε έρθει εν χορδαίς και οργάνοις στον Παναθηναϊκό ο Φατίχ Τερίμ. Σε μια προσπάθεια των διοικητικών να βρουν τον προπονητή που θα έφερνε την άνοιξη στο Τριφύλλι. Ενα από τα πολλά στοιχήματα που μπήκαν στον Κορωπί αλλά τελικά δεν έπιασαν. Τι έμεινε από την άδοξη θητεία του τούρκου προπονητή στα μέρη μας; Οχι κάτι το φοβερό ως αποτέλεσμα. Κυρίως φώλιασαν στον νου ορισμένες ρηξικέλευθες ιδέες του Τερίμ σε ό,τι είχε να κάνει με πρόσωπα που ναι μεν πήραν θέση στην ενδεκάδα, ωστόσο τους είδαμε σε διαφορετικούς ρόλους. Τον Ακαϊντίν, για παράδειγμα, να επιχειρεί ως φορ, τον Κώτσιρα να βαφτίζεται και να αποδίδει ως αμυντικός χαφ και τον Αράο να γίνεται στόπερ.

Και τώρα; Τι συμβαίνει στις μέρες μας; Ο Μπενίτεθ, πολύπειρος κι αυτός της προπονητικής, έβγαλε το δικό του βιβλίο των καινοτομιών. Δεν έκανε κάτι το πολύ ξεχωριστό, όπως και να έχει όμως οι αλλαγές που δοκίμασε προς το φινάλε της αναμέτρησης με τον Βόλο, κουβεντιάστηκαν εντός κι εκτός των Πρασίνων. Ο Βόλος ένεκα των συνθηκών και του υπέρ του σκορ κλείστηκε και ο Ισπανός τι έκανε, λέτε; Εριξε στο χορτάρι όλους τους διαθέσιμους κεντρικούς μπακ. Είχε τον Τουμπά και τον… ενίσχυσε με τον Πάλμερ – Μπράουν και τον (ξεχασμένο) Γεντβάι. Σύμφωνοι, ήθελε να δέσει την οπισθοφυλακή ο Ράφα και μάλλον δεν του βγήκε η έμπνευση. Ειδικά αν κάποιος αναλογιστεί πως ο κυνηγός που όλοι ανέμεναν, εν προκειμένω ο Γερεμέγεφ, αυτός που συχνά βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά, έπεσε στα βαθιά ως τελευταία αλλαγή για τον Παναθηναϊκό.

Το πώς θα διαχειριστεί την απόσταση από την κορυφή ο έμπειρος κόουτς, ασφαλώς και είναι κάτι που ενδιαφέρει το ευρύ κοινό. Δεν μπορεί στο Κορωπί να πετάξουν λευκή πετσέτα τόσο νωρίς. Το βραχυκύκλωμα, όμως, μπροστά στην εστία μοιάζει με κάτι που πονά. Ο Τετέ έχασε νωρίς γκολ κι ενώ η εστία ήταν «πιάτο» μπροστά του, ο Τουμπά απέτυχε λίγο μετά και στο φινάλε ούτε ο Τζούριτσιτς βρήκε δίχτυα. Αγχος; Δυστοκία; ‘Η μήπως αυτές είναι οι δυνατότητες των παικτών του; Oταν ο Λεβαδειακός έχει σημειώσει διπλάσια γκολ και η Κηφισιά 16, εύκολα κάποιος καταλαβαίνει το γιατί ο ΠΑΟ τρεκλίζει και βρίσκεται τόσο πίσω.

Ακόμη σωστότερα, το γιατί έσπευσε να αποκτήσει τους Τετέι και Παντελίδη.