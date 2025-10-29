Η εφημερίδα «As» δημοσίευσε πρόσφατα μια λίστα με 17 ποδοσφαιριστές οι οποίοι στο ξεκίνημα της καριέρας τους χαρακτηρίστηκαν «νέοι Μέσι».

Ανάμεσα στα ονόματα υπάρχουν αυτά του Μπόγιαν Κίρκιτς για τον οποίον μάλιστα κάποιοι έλεγαν πως είναι ανώτερος του Αργεντινού, του «ιάπωνα Μέσι» Τακεφούα Κούμπο, του «Έλληνα Μέσι», Σωτήρη Νίνη, του «γερμανού Μέσι» Μάρκο Μάριν, του «Μέσι των Βαλκανίων» Αλεν Χαλίλοβιτς, του «βραζιλιάνου Μέσι», Λουάν «Λουανέλ» Βιεϊρά, του Ντιέγκο Μπουονανότε που αγωνίστηκε μια σεζόν στην ΑΕΚ, του επίσης πρώην άσου του Δικεφάλου, Ερικ Λαμέλα, του Τζιοβάνι ντος Σάντος και αρκετών ακόμη. Φυσικά κανείς απ’ όλους αυτούς του «νέους Μέσι» δεν έγινε ποτέ Μέσι, ούτε καν πλησίασαν τον μύθο του Αργεντινού. Οι λόγοι πολλοί. Αλλοι γιατί κατέρρευσαν μπροστά στην προσδοκία, άλλοι γιατί είχαν υπερτιμηθεί, άλλοι γιατί δεν βρέθηκαν στο κατάλληλο περιβάλλον για να εξελιχθούν, δεν είχαν τους σωστούς προπονητές, στάθηκαν άτυχοι με τραυματισμούς ή γιατί τους άρεσε ο ποδόγυρος και η εύκολη ζωή. Εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες παίκτες σε κάθε γωνιά του κόσμου, από φημισμένες ακαδημίες μέχρι τις αλάνες, σε παραλίες και σε απόκρημνα μέρη που κλωτσούσαν τη στρογγυλή θεά, είχαν το ταλέντο του Μέσι. Δεν είχαν όμως την ίδια τύχη με τον Αργεντινό και το σημαντικότερο δεν έδειξαν την ίδια αφοσίωση.

Εκτός από το ποδόσφαιρο και τα τερτίπια του με τον Πεπ Γκουαρντιόλα, ο Μέσι δεν ασχολούνταν με τίποτε άλλο εκτός από το ποδόσφαιρο στα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Αν αντιστοιχίσουμε το μονοπάτι του Μέσι με αυτό του Γιαμάλ θα δούμε μια εξόφθαλμη παράκαμψη από την πλευρά του νεαρού Ισπανού. Πρωταγωνιστής εξωαγωνιστικών σκανδάλων με γυναίκες και πάρτι, προκλητικές δηλώσεις, μια επιτηδευμένη οίηση και ένας πρωτοφανής κομπασμός απέναντι σε έναν οργανισμό όπως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης σκιτσάρουν μια προσωπικότητα που έχει χάσει τον προσανατολισμό της.

Ένα μοναδικό ταλέντο που δυστυχώς περιτριγυρίζεται από ανθρώπους που όχι μόνο δεν μπορούν να τον βοηθήσουν να αποφύγει τους πειρασμούς, αλλά αποτελούν και οι ίδιοι πηγές αρνητικότητας. Όπως είναι ο πατέρας του που είχε διοργανώσει πάρτι μετά το πέρας της τελετής της Χρυσής Μπάλας στο Παρίσι έχοντας προσκαλέσει διάσημο dj για να γιορτάσει με τον γιο του την κατάκτηση του βραβείου και στη συνέχεια έλεγε κάτι ακαταλαβίστικα επιτιθέμενος εναντίον όσων επέλεξαν τον Ντεμπελέ.

Αν ο Γιαμάλ δεν αλλάξει σύντομα μυαλά και συμβούλους, θα καταλήξει πρώτα στον πάγκο, στη συνέχεια δανεικός και στο τέλος στην αφάνεια. Τα μόνα που θα απομείνουν είναι τα ηλικιακά ρεκόρ του και μια προς αποφυγή ποδοσφαιρική ιστορία.