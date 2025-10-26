«Πόσο αμερικάνικο είναι το NBA;», αναρωτιούνται πλέον οι Αμερικανοί. Στη νέα σεζόν που μόλις ξεκίνησε συμμετέχουν 135 παίκτες που κατάγονται από 43 χώρες – συμπεριλαμβάνονται και οι αμερικανικές κτήσεις – εκ των οποίων οι 71 είναι Ευρωπαίοι.

Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά. Για παράδειγμα στις επτά προηγούμενες σεζόν ο τίτλος του MVP κατέληξε σε «διεθνείς παίκτες», όπως αποκαλούν τους αθλητές που γεννήθηκαν εκτός ΗΠΑ. Τρεις φορές στον Νίκολα Γιόκιτς, δύο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και από μία στον γεννημένο στο Καμερούν με αμερικανική πλέον υπηκοότητα Τζόελ Εμπίντ και στον Γκίλτζεους-Αλεξάντερ.

Δεν υπάρχει ομάδα του ΝΒΑ που να μην έχει στο ρόστερ της τουλάχιστον έναν «διεθνή παίκτη», ενώ στο επόμενο All Star θα συμμετάσχουν ομάδες που θα απαρτίζονται από Αμερικανούς και «διεθνείς».

Ο πρώτος μη Αμερικανός αγωνίστηκε στο αμερικανικό πρωτάθλημα μπάσκετ το 1946. Το 1992 το 5% των παικτών του NBA ήταν «διεθνείς». Τη σεζόν 1999/2000 αγωνίζονταν 35 μη αμερικανοί παίκτες οι οποίοι επτά χρόνια αργότερα έφτασαν τους 80 για να καταλήξουμε σήμερα στους 135. Απ’ αυτούς οι 24 κατάγονται από τον Καναδά, οι 20 από τη Γαλλία, οι 18 από την Αυστραλία και οι επτά από τη Γερμανία. Εκπροσωπούνται επίσης χώρες όπως η Αγία Λουκία, το Μαυροβούνιο, η Τζαμάικα, η Γουινέα και το Μάλι.

Παρά τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχουν οι «διεθνείς» στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, οι αμοιβές τους, με κάποιες εξαιρέσεις, είναι 20% κατώτερες από τους γηγενείς παίκτες. Οπως διαβάζουμε, στις ΗΠΑ υπάρχει ένα συστημικό ζήτημα διακρίσεων για τους «διεθνείς» που πηγάζει από ξενοφοβία, ρατσισμό και πολιτισμικές διαφορές.

Οι Αμερικανοί, ωστόσο, πάνω απ’ όλα βάζουν τις μπίζνες και θέλουν να κάνουν πράξη το γνωμικό τους «έχουμε λεμόνια, κάνουμε λεμονάδα». Βλέποντας λοιπόν την τεράστια δεξαμενή ταλέντων που υπάρχει στην Ευρώπη προσπαθούν να δημιουργήσουν μία παράλληλη διοργάνωση στη Γηραιά Ηπειρο που θα συνδεθεί με το NBA και θα λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία, αγωνιστικά και οικονομικά. Για να φτάσουμε κάποια στιγμή σε μία παγκόσμια λίγκα από την οποία ο πρωταθλητής θα αναδεικνύεται από τον τελικό των πλέι οφ ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Οι Αμερικανοί είναι τόσο μπροστά που ούτε με κιάλια δεν μπορούμε να τους δούμε.