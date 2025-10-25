Δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς πιο λαθεμένη αλληλουχία κινήσεων και άστοχων χειρισμών από εκείνη που ακολούθησε ο Πρωθυπουργός μετά την τραγωδία των Τεμπών. Συμπεριέλαβε στα ψηφοδέλτια της ΝΔ, μερικούς μόλις μήνες μετά το φονικό δυστύχημα, τον παραιτηθέντα για λόγους «ευθιξίας» υπουργό του, περιόρισε ασφυκτικά το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε για τη διερεύνηση των ευθυνών – κακή στιγμή της Βουλής τη χαρακτήρισε ο ίδιος – ενώ, θορυβημένος από τη μαζικότητα των διαδηλώσεων διαμαρτυρίας, έσπευσε, σε τηλεοπτική του συνέντευξη να αφήσει ανοιχτά και τα πιο απίθανα σενάρια ρίχνοντας έτσι λάδι στη λαϊκιστική φωτιά.

Με την τελευταία του απόφαση, σχετικά με την ψήφιση τροπολογίας για την περιφρούρηση του μνημείου του «Άγνωστου Στρατιώτη», ο Πρωθυπουργός έδειξε να μην έχει συνειδητοποιήσει το εκρηκτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στη χώρα. Η τροποποίηση ενός ανεφάρμοστου, μέχρι σήμερα, νόμου ήρθε να αλείψει με βούτυρο το ψωμί των λαϊκιστών που ζουν και αναπνέουν από την τοξική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Την ίδια στιγμή η αποδοχή του αιτήματος του απεργού Πάνου Ρούτσι από τη Δικαιοσύνη καθώς και ο ορισμός της ημερομηνίας έναρξης της δίκης δημιουργούσαν ήδη προϋποθέσεις εκτόνωσης της έντασης.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα το βλέμμα της ηγεσίας της ΝΔ είναι στραμμένο προς τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες αρνούνται πεισματικά να συγχρονιστούν με τις προσδοκίες της για την επίτευξη μιας, τρίτης κατά σειράν, αυτοδυναμίας. Η επιλογή της «πατριωτικής» στροφής ξεκίνησε με αφορμή το μεταναστευτικό ζήτημα και στόχο τον πυρήνα του πιο συντηρητικού και ακροδεξιού ακροατηρίου. Πιστεύει άραγε ο Πρωθυπουργός ότι μπορεί να ανταγωνιστεί σε «πατριωτισμό» τους – εντός και εκτός των τειχών – επαγγελματίες του είδους; Ο πολιτικός που αναδείχτηκε στην ηγεσία του κόμματός του και στην πρωθυπουργία της χώρας απευθυνόμενος στο φιλελεύθερο μεταρρυθμιστικό κοινό, στρέφεται πλέον προς τους «νοικοκυραίους».

Η αλλαγή πλεύσης της ΝΔ δημιουργεί κενό εκπροσώπησης του κεντρώου χώρου, γεγονός που δίνει την ευκαιρία στην αξιωματική αντιπολίτευση να κάνει ένα σημαντικό βήμα διεύρυνσης της δημοκρατικής παράταξης. Επείγει η συγκρότηση της συμμαχίας του ΠΑΣΟΚ με το Πολιτικό Κέντρο, χάρη στην οποία κυβέρνησε επί δεκαετίες τη χώρα. Την ίδια στιγμή τον χώρο αυτόν εποφθαλμιούν επανεμφανιζόμενοι ή και νέοι επίδοξοι πολιτικοί ηγέτες. Το πρόβλημα είναι ότι, στη δύσκολη αυτή συγκυρία, τον τόνο της αντιπολίτευσης τον δίνουν οι κάθε λογής λαϊκιστές που επιχειρούν με χυδαία μέσα να εργαλειοποιήσουν τον ανθρώπινο πόνο για λογαριασμό τους. Η καθολική απομόνωσή τους θα δώσει ανάσα στη δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα.

Η εικόνα που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, σταθερά και για μεγάλο χρονικό διάστημα, δείχνει ότι το πολιτικό σκηνικό παραμένει αμετάβλητο. Η ΝΔ προηγείται καθαρά αλλά είναι πλέον μακριά από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης ακολουθούν σε απόσταση, ενώ τα λαϊκιστικά κόμματα κινούνται σε υψηλά ποσοστά, επικίνδυνα για την πολιτική σταθερότητα. Ωστόσο, το πιο ανησυχητικό είναι το σταθερά χαμηλό ποσοστό εμπιστοσύνης προς τους κανόνες της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος. Οσο η δυσπιστία των πολιτών προς τους θεσμούς θα παραμένει σε τόσο υψηλά επίπεδα τόσο περισσότερο θα επιβεβαιώνεται η φράση του Βαγγέλη Βενιζέλου περί μη διακυβερνησιμότητας της χώρας.

Ο Γιάννης Μεϊμάρογλου είναι εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού metarithmisi.gr