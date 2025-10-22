Σε μια σοβαρή και ανησυχητική καταγγελία προχώρησε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου στα Τέμπη, Ντένις. Όπως δήλωσε, άγνωστοι επιχείρησαν να τον παρασύρουν με αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια. Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι πριν από λίγες εβδομάδες άγνωστοι είχαν παραβιάσει το σπίτι του γιου του στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Ρούτσι μίλησε για το περιστατικό στο OPEN, περιγράφοντας λεπτομερώς τη στιγμή της επίθεσης. «Βγήκα να πάρω το αμάξι και εκείνη την ώρα ακούω ένα αυτοκίνητο να έρχεται με μεγάλη ταχύτητα. Πρόλαβα να δω να έρχεται κατά πάνω μου. Έκανα μια κίνηση με το χέρι στο καπό, αλλιώς θα με είχε παρασύρει. Το αυτοκίνητο δεν είχε πινακίδες και είχε και φιμέ τζάμια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παραβίαση του σπιτιού του γιου του στη Θεσσαλονίκη είχε προηγηθεί του περιστατικού και προκαλεί εύλογη ανησυχία για το εάν τα δύο γεγονότα συνδέονται.

Αναφορά στην τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Αναφερόμενος στην τροπολογία που ψηφίζεται για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Πάνος Ρούτσι σημείωσε: «Μάλλον τους ενόχλησα πολύ». Όπως είπε, «υπάρχει ενδεχόμενο να γίνεται για αυτό τον λόγο, γιατί μάλλον τους ενόχλησα πολύ και δεν καταλαβαίνω γιατί, γιατί έπρεπε να φτάσω 23 ημέρες για το αυτονόητο; Να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου».

Ο πατέρας του Ντένις υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «ψάχνει διέξοδο για να μην ξαναγίνουν τέτοια πράγματα, διαδηλώσεις σε αυτό το σημείο», υπονοώντας πως η τροπολογία σχετίζεται με την κινητοποίησή του στο Σύνταγμα.

Σε ερώτηση αν κάποιος πολίτης εξέφρασε ενόχληση για την παρουσία του κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας των 23 ημερών, απάντησε: «Κανένας απλός πολίτης δεν μου δήλωσε ποτέ ενοχλημένος».

Η στάση των οικογενειών και η εκταφή

Ο Πάνος Ρούτσι τόνισε ότι «τα ονόματα μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη θα ξαναβαφτούν και όχι μόνο από εμάς αλλά και από τον κόσμο. Δεν επηρεάζουμε κανέναν, σεβόμαστε τον χώρο, αλλά να σεβαστούν και εμάς γιατί χάσαμε τα παιδιά μας».

Αναφορικά με το ζήτημα της εκταφής της σορού του γιου του, ανέφερε: «Είμαστε σε συνεννόηση με τους ανθρώπους που θα έρθουν από το εξωτερικό. Και μόλις έρθουν θα κάνουμε ξανά την αίτηση για νέα εκταφή».