Μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας, ο πατέρας του αδικοχαμένου νεαρού μιλάει στην Αναστασία Γιάμαλη απαντώντας σε όλα.

Η συνέντευξη

Θέλω να ξεκινήσω από το πώς είστε στην υγεία σας.

– Η υγεία μου καλυτερεύει αλλά η επαναφορά είναι πολύ δύσκολη και θέλει πολλή προσοχή. Περίπου σε δύο εβδομάδες μου είχαν πει οι γιατροί θα επανέλθει πάλι.

Έχετε εμπιστοσύνη ότι τα πράγματα θα γίνουν όπως πρέπει, γιατί η κα Καρυστιανού σε πρόσφατη συνέντευξή της άφησε αιχμές.

– Πώς να έχω εμπιστοσύνη; Δυόμισι χρόνια τώρα έχουμε δει, όχι μόνο εμείς αλλά όλος ο κόσμος, τι προσπαθούν να κάνουν. Είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα.

Είπατε ότι είναι ικανοί για τα πάντα. Τι είναι αυτό που φοβάστε;

– Ότι πάλι θα βρουν κάτι, θα σκεφτούν κάτι, θα αλλάξουν κάποιον νόμο, πλησιάζουν τους πάντες από ιατροδικαστές, δικαστές. Υπάρχει μία συμμορία, μπορώ να το πω, που έχει αποδειχθεί ότι με εντολές της κυβέρνησης λειτουργούν και οι δικαστές.

Το συμμορία είναι πολύ βαρύ για λέξη κ. Ρούτσι.

– Είναι, κι όμως είναι αλήθεια. Δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει όλη η Ελλάδα.

Η απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη

– Ο κ. Γεωργιάδης μάλλον ξεχνάει τι ζούμε δυόμισι χρόνια τώρα και το να απολαύσω εγώ τη Δικαιοσύνη ότι δέχτηκε τα αιτήματά μου, δεν είναι απόλαυση, το μπερδεύει λίγο. Είναι δικαίωμα, είναι το αυτονόητο ενός πατέρα να μάθει πώς πέθανε το παιδί του.

Θέλω να σας πάω και στη σημερινή, καθιερωμένη ανάρτηση του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λέει ότι θα αλλάξει το πού υπάγεται το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ξεκινάει μάλιστα το κομμάτι αυτό της αναφοράς του με το ερώτημα αν μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του.

– Η δήλωση του πρωθυπουργού είναι βαθιά αλαζονική και προσβλητική. Θέλει να διώξει και τα παιδιά που κάθονται εκεί πέρα για τα παιδιά μας που ‘φύγανε’, που ανάβουν τα κεράκια. Δεν σέβονται τίποτα;

Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων το οποίο δεν εκφράζεται και δεν εκπροσωπείται αυτήν την στιγμή από το υπάρχον πολιτικό σύστημα, με αποτέλεσμα πάρα πολλές φορές να ρωτάνε τους συγγενείς, όπως θα ρωτήσω και ‘γω εσάς, αν πρέπει να δημιουργηθεί ένα κόμμα, αν πρέπει να υπάρξει κάποια κινητοποίηση εσάς των συγγενών.

– Εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή: δεν πάμε για κόμμα, απλώς και ξεκάθαρα να βρούμε τη δικαίωση.

– Έχω δώσει μία υπόσχεση στο παιδί μου. Εγώ, μέχρι να αναπνέω, δεν θα σταματήσω. Όλοι αυτοί οι δολοφόνοι, γιατί είναι δολοφόνοι, θα τους βάλω φυλακή.

Τι τύπος ήταν ο Ντένις;

– Ήταν ένα παιδί… μόνο γελάει. Έτσι ήταν ο Ντένις. Δεν θα σου έλεγε ποτέ όχι, σε οτιδήποτε, για βοήθεια, για συμβουλή, δεν… και είναι ο άγγελός μου.