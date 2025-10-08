Νικητής αποχώρησε σήμερα το απόγευμα από την πλατεία Συντάγματος ο Πάνος Ρούτσι μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας με αίτημα να ικανοποιηθεί το αίτημά του για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών.

«Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, νίκης. Νικήσαμε μια μάχη, αλλά υπάρχει ένας αγώνας που συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Δεν σταματάμε εδώ» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι λίγο πριν αποχωρήσει από την πλατεία Συντάγματος.

«Συνεχίζουμε μέχρι τέλους»

«Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με στήριξε, όλους τους φίλους που απέκτησα, μια οικογένεια τεράστια, σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, συνεχίζουμε μέχρι τέλους».

Νωρίτερα μιλώντας στο Mega και στο Live News επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι δεν θα γίνει αύριο εκταφή της σορού του γιου του.

Όπως είπε «αναβλήθηκε γιατί έχουμε ορίσει δικούς μας συμβούλους. Περιμένουμε να συνεννοηθούμε πότε θα έρθουν και θα οριστεί άλλη ημερομηνία. Οι δικοί μας τεχνικοί σύμβουλοι θα έρθουν από το εξωτερικό, γιατί πια στην Ελλάδα δεν εμπιστευόμαστε τίποτα με αυτά που έχουμε δει και ζήσει. Ήταν επιλογή μας και θέλαμε να είναι από το εξωτερικό. Από την πρώτη στιγμή που θα γίνει η διαδικασία θέλουμε να είναι ο δικός μας πραγματογνώμονας. Θα γίνει κανονικά όπως πρέπει κι όπως ορίζει ο νόμος. Όλα τα δείγματα θα σταλθούν στο εξωτερικό».

«Μεγάλη νίκη»

«Χθες ήταν όντως μια μεγάλη νίκη, κερδίσαμε μια μάχη αλλά έχουμε μεγάλο αγώνα μπροστά μας. Θα πρέπει να προσέχουμε από εδώ και πέρα, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι μπορεί να σκεφτεί η κυβέρνηση να μας κάνει, όπως έχουμε δει αυτά τα δύομισι χρόνια. Πάμε σιγά – σιγά, βήμα – βήμα, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Έχουμε την στήριξη του κόσμου. 23 μέρες βιώνω αυτή την κατάσταση μπροστά στην πόρτα τους είναι κάτι που δεν είχ

α φανταστεί ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει ούτε συνείδηση ούτε ανθρωπιά να το πω; για να βρω πώς το παιδί μου πέθανε, το αυτονόητο δηλαδή, να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου».