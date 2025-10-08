Στην 23η ημέρα απεργίας πείνας, ο Πάνος Ρούτσι βρέθηκε εξαντλημένος αλλά και δικαιωμένος. Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών, πέτυχε τελικά την εκταφή του γιου του και τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στη σορό του.

Η εισαγγελία Λάρισας έκανε δεκτά όλα τα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων, δίνοντας το «πράσινο φως» για εκταφές, ταυτοποιήσεις μέσω DNA, καθώς και οποιαδήποτε επιπλέον εξέταση ζητηθεί. Παράλληλα, συναίνεσε ώστε οι οικογένειες να διορίσουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι θα παρίστανται καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών.

Παρά τη λήξη της απεργίας πείνας, ο Πάνος Ρούτσι παραμένει στο Σύνταγμα, όπου βρίσκεται εδώ και εβδομάδες, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να παραμένει στο σημείο για προληπτικούς λόγους. Ο ίδιος έχει καλέσει τον κόσμο στις 18:00 για μια συγκέντρωση «ευχαριστίας» προς όσους τον στήριξαν όλο αυτό το διάστημα, πριν αποσυρθεί στο σπίτι του.

Η κοινωνική πίεση φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο, καθώς τα αιτήματα του Ρούτσι έγιναν τελικά δεκτά, παρά τις αρχικές αρνήσεις. Μέχρι πρόσφατα, τόσο η εισαγγελία όσο και ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου υποστήριζαν πως δεν ήταν δυνατή η εκταφή για τοξικολογικούς λόγους, ενώ και οι δικαστές της Λάρισας είχαν εκφράσει παρόμοια θέση.

Ωστόσο, μετά τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθεί λύση, το θέμα προχώρησε γρήγορα και εγκρίθηκε η διενέργεια των εξετάσεων.

Τώρα, οι ιατροδικαστές της Λάρισας αναμένεται να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τη διαχείριση της υπόθεσης, καθώς η αρχική δικογραφία είχε χαρακτηριστεί ως «τροχαίο δυστύχημα» και είχαν γίνει τοξικολογικές εξετάσεις μόνο στους δύο μηχανοδηγούς.

Οι νέες αναλύσεις αναμένεται να ρίξουν φως στο αν τα θύματα έχασαν τη ζωή τους από τη σύγκρουση ή από τη φωτιά. Άτομα που συμμετείχαν στις πρώτες διαδικασίες αναγνώρισης των θυμάτων υποστηρίζουν πως ενεργούσαν με εντολές της ΟΑΘΥΚ (Ομάδας Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών), η οποία είχε τον πλήρη έλεγχο των ενεργειών εκείνων των ημερών.