Με μια μεγάλη νίκη στον αγώνα που έδινε τις τελευταίες 23 ημέρες έληξε χθες η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. Ο τραγικός πατέρας που έχασε τον 22χρονο γιο του, Ντένις, στο δυστύχημα των Τεμπών προχώρησε στην απόφαση αυτή, καθώς με βάση το έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματά του για εκταφή της σορού του παιδιού του και για διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας.

Το ίδιο θα ισχύσει για όλους τους συγγενείς των θυμάτων που θα αιτηθούν εκταφή των δικών τους ανθρώπων. Καθοριστικό ρόλο στον τερματισμό της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι έπαιξε το έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας – το οποίο κοινοποιήθηκε χθες στην οικογένεια – με το οποίο δίνεται εντολή και για τη διενέργεια τοξικολογικών-βιοχημικών εξετάσεων στη σορό του παιδιού του.

Συνεχίζουμε μέχρι τέλους

Χθες το βράδυ, με δηλώσεις που παραχώρησε από το Σύνταγμα, όπου βρισκόταν τις τελευταίες εβδομάδες, ο Πάνος Ρούτσι συγκινημένος και εμφανώς καταβεβλημένος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το κύμα συμπαράστασης που εκδηλώθηκε προς το πρόσωπό του όλο το προηγούμενο διάστημα. «Θέλω να ευχαριστήσω όλον τον κόσμο που ήταν δίπλα μου αυτές τις μέρες. Η συμπαράσταση και αυτή η αγάπη που μου έδωσαν και ο αγώνας μας θα συνεχιστεί, μαζί πάντα. Ευχαριστώ τον Δημήτρη, τον Βασίλη, την Ντίνα (σ.σ. τους έτερους αλληλέγγυους απεργούς πείνας), τον κόσμο που είναι κάθε βράδυ εδώ πέρα. Είναι ένας κοινός αγώνας και συνεχίζουμε μέχρι τέλους παιδιά», ανέφερε ο Πάνος Ρούτσι κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο ενώ δεχόταν χειροκροτήματα από πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στο σημείο.

Από την πλευρά της, η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε πως «σήμερα αποδείχτηκε πως το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι». Και συνέχισε: «Με τη δύναμη της ψυχής του και ολόκληρης της κοινωνίας με όλο το δίκιο με το μέρος του, νικάει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς. Η συσκότιση, η συγκάλυψη και οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί η αλήθεια δεν επικράτησαν.

Σήμερα βγαίνουν από τα ντουλάπια τα έγγραφα και τα στοιχεία που αποδεικνύουν τους λόγους και τις αιτίες πρόκλησης των θανάτων των 57 θυμάτων στα Τέμπη. Ανασύρονται οι διερευνήσεις για τα αίτια θανάτων για τις διαδικαστικές έρευνες, τις παραλείψεις πραγματογνωμόνων και ιατροδικαστών και όλα πια είναι ανοιχτά», πρόσθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Σήμερα αποδείχτηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι κατάφερε να νικήσει εκείνους που ήθελαν να κρύψουν την αλήθεια. Οι μηχανισμοί αντιστέκονταν, αλλά η ανάσυρση της δικογραφίας 3.000 σελίδων, που αφορά στις παραλείψεις των αρμοδίων, είναι η απόδειξη ότι ο αγώνας και η επιμονή του Πάνου Ρούτσι δεν έγιναν χωρίς λόγο».

Οπως είχε γίνει γνωστό νωρίτερα, ο δρόμος για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι άνοιξε με την ανάσυρση παλαιότερης δικογραφίας από τις εισαγγελικές Αρχές της Λάρισας, η οποία είχε στηριχθεί σε μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά ιατροδικαστών αλλά είχε μπει στο αρχείο.