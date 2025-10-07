Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης 7 Οκτωβρίου, μαζί με τη δικηγόρο του Ζωή Κωνσταντοπούλου, την αναστολή της απεργίας πείνας που είχε ξεκινήσει στις 14 Σεπτεμβρίου. «Η απεργία πείνας σταματά σήμερα», δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι και ευχαρίστησε όσους στάθηκαν δίπλα του.

Η απεργία είχε ως βασικό αίτημα την επιτρεπόμενη εκταφή της σορού του παιδιού του ώστε να γίνουν τοξικολογικές και άλλες εξετάσεις, οι οποίες είναι κρίσιμες για να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα αίτια του θανάτου του γιου του.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι»

Λίγο μετά τις 20:15 η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε «Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Ένας άνθρωπος με τη δύναμη της ψυχής του, των δικών του ανθρώπων και όλης της κοινωνίας μπορεί να νικήσει τους πιο σκληρούς μηχανισμούς. Σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι η συγκάλυψη για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια δεν επικράτησε και ανασύρονται οι έρευνες, αλλά και οι μηνύσεις των συγγενών που αφορούν τους λόγους πρόκλησης της πυρόσφαιρας και της φωτιάς στο τρένο.

Τους λόγους θανάτου των ανθρώπων που αφαιρέθηκε η ζωή τους στα Τέμπη. Σήμερα αποδείχθηκε ότι ο αγώνας του Πάνου μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν να κρύψουν την αλήθεια. Αυτά που διατάχθηκε είναι η ανάσυρση της δικογραφίας 3χιλ. σελίδων με τις παραλείψεις».