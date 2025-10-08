Αναβλήθηκε από την Αστυνομία η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι, Ντένις, μετά τη νέα παραγγελία για να παρίσταται τεχνικός συβουλος της οικογένειας.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να αποσταλεί νέο έγγραφο από τη αστυνομία όπου θα ζητείται από την οικογένεια να πει ποιες εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό και παράλληλα θα καλείται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο στη διαδικασία.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική η οποία διενεργείται από την αστυνομία, στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος της διευθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.