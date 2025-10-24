Η ΕΛ.ΑΣ. είναι πλέον αυτή που ερευνά με απόλυτη μυστικότητα – όπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» – την τυχόν εμπλοκή 10 βουλευτών (οκτώ της Νέας Δημοκρατίας, ένας του ΠΑΣΟΚ και ένας του ΣΥΡΙΖΑ) στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κι αν συντρέχουν λόγοι άρσης της ασυλίας τους! Η εμπλοκή συγκεκριμένα της Οικονομικής Αστυνομίας ήρθε ύστερα από άγνωστη μέχρι σήμερα εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία δόθηκε προ 20 ημερών και είναι πλέον εκείνη η υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. που εξετάζει τον φάκελο των ύποπτων επικοινωνιών των 10 βουλευτών με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ για «χαριστικές πράξεις».

Κύριο ερώτημα της έρευνας είναι εάν αυτές κατέληξαν τελικώς σε παράνομες πράξεις που ζημίωσαν την Ευρωπαϊκή Ενωση, κάτι το οποίο αν επιβεβαιωθεί, σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, αναμένεται να ισχυροποιήσει τα σχετικά αιτήματα που θα υποβληθούν για να ελεγχθούν δικαστικά οι συγκεκριμένοι βουλευτές.

Τις τελευταίες εβδομάδες είχε γίνει γνωστό ότι οι έλληνες δικαστικοί λειτουργοί του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων επιχειρούν με βάση τις σχετικές εγγραφές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα διαθέσιμα παραστατικά να δουν ποια είναι η αντιστοίχιση «οχλήσεων» και πιέσεων από ορισμένους βουλευτές προς τα στελέχη του αμαρτωλού Οργανισμού και του τελικού αποτελέσματος αυτών των πιέσεων. Τα σχετικά στοιχεία θα αποστέλλονταν στη Βουλή, στα τέλη Σεπτεμβρίου ή τις αρχές Οκτωβρίου. Ωστόσο τώρα αποκαλύπτεται ότι αυτό το σημαντικό σκέλος της έρευνας για το σκάνδαλο που πιθανόν να προκαλέσει νέα αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό με τις άρσεις ασυλίας ορισμένων βουλευτών θα πραγματοποιηθεί από την ΕΛ.ΑΣ. και από τον 13ο όροφο της ΓΑΔΑ όπου στεγάζεται η Οικονομική Αστυνομία.

Ερχονται και νέες δικογραφίες

Παράλληλα, το επονομαζόμενο ελληνικό FBI σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη ετοιμάζει τουλάχιστον 5-7 νέες δικογραφίες για εγκληματικές οργανώσεις (με περισσότερα από 20-30 μέλη) σαν κι αυτή που σχημάτισε προ μερικών ημερών το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος με 37 συλληφθέντες και 125 κατηγορούμενους για το «πάρτι» με τις παράνομες επιδοτήσεις. Η έρευνα αυτή εστιάζεται στις οικογενειακές σχέσεις ορισμένων από τους επιδοτούμενους με τα ύποπτα ΑΦΜ και τον ρόλο συγκεκριμένων Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και ήδη υπάρχει προεργασία και προχωρημένες έρευνες για δύο ή τρία ακόμη συστήματα διαφθοράς που θα οδηγήσουν και σε νέο κύκλο συλλήψεων.

Η συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. στην έρευνα για το σκάνδαλο ολοκληρώνεται με την παράδοση από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. νέων απομαγνητοφωνήσεων από τις νόμιμες συνακροάσεις επικοινωνιών στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ με άλλα πρόσωπα της περιόδου 2021-2022 και 2024-2025, σε έναν νέο κύκλο καταγραφής συνομιλιών με πιθανές πολιτικές παρενέργειες.